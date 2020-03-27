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Tartıştıkları vatandaşın iş yerini kurşunlayan kuzenler yakalandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde telefonla arayarak tartıştıkları vatandaşın iş yerine defalarca silahla ateş açan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:50
Tartıştıkları vatandaşın iş yerini kurşunlayan kuzenler yakalandı
Kocaeli 'nin Derince ilçesinde telefonla arayarak tartıştıkları vatandaşın iş yerine defalarca silahla ateş açan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Kocaeli'nin Derince ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Ö. (26) ve D.Ö. (19), telefonla aradıkları bir vatandaşla tartışmaya başladılar. Tartışmanın büyümesi sonrasında otomobille tartıştıkları vatandaşın iş yerine giden F.Ö. ve D.Ö., iş yerine defalarca silahla ateş etti. Daha sonra şahıslar olay yerine geldikleri otomobille kaçarak kayıplara karıştı.

Şahıslar yakayı ele verdi

Yaşanan olayda yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde iş yerini kurşunlayan şahısların F.Ö. ve D.Ö. olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından şahıslar, adresler düzenlenen operasyonla yakalandı.

İş yerini kurşunlayan şahıslar kuzen çıktı

Kuzen oldukları öğrenilen F.Ö. ve D.Ö., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada yapılan işlemlerinde F.Ö.'nün 3 farklı suçtan kaydının olduğu ve polis ekipleri arandığı, D.Ö.'nün ise farklı suçlardan 7 adet kaydının olduğu belirlendi. Şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Derince, Kocaeli, 3. Sayfa

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