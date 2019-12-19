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"Tartuffe" Maltepe'de kapalı gişe sahnelendi

Ünlü Fransız oyun yazarı Moliere'in başyapıtı "Tartuffe/Yüzsüz", Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde kapalı gişe sahnelendi.

19.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:34
Ünlü Fransız oyun yazarı 'in başyapıtı "Tartuffe/Yüzsüz", Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde kapalı gişe sahnelendi. Mam'Art Tiyatro'nun sahnelediği oyunda Türk tiyatrosunun sevilen isimleri izleyici ile buluştu. Oyun, dini inançlarına körü körüne saflıkla bağlı zengin bir adamın evine yerleşen ve kendini dine adamış bir sofu olarak göstererek malını, mülkünü, namusunu elinden almaya çalışan Tartuffe'un öyküsü anlatıldı. Oyunda zengin Pernelle ailesinin, babaları Orgon yüzünden evlerinde bulunan Tartuffe ile yaşadıkları sahnelendi. Emrah Eren'in yönettiği oyun iki perde olarak sahnelendi. Oyunun müziklerini Tolga Çebi, kostümlerini Sadık Kızılağaç, şarkı sözlerini Faruk Üstün hazırladı. Tartuffe rolündeki Beyti Engin, Orgon'a hayat veren Fatih Al, doğruları görebilen ve gördüklerini söylemekten çekinmeyen keskin zekalı Dorine isimli hizmetçi rolündeki Feri Baycu Güler ile Goncagül Sunar, Cemil Büyükdöğerli, Sefa Tantoğlu, Sevi Demirçivi ve Ziver Armağan Açıl sahne performansları ile göz doldurdu. Canlı karakterleri, şiirsel dili ve güldürü içerikli yüksek performanslı oyunu tiyatroseverler ilgiyle izledi. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi, Moliere, Güncel

Kaynak: İHA

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