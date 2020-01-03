Tarzan Efsanesi konusu nedir ? Tarzan Efsanesi oyuncuları ve Tarzan Efsanesi özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Tarzan Efsanesi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Tarzan Efsanesi'ni izleyecek olanların merak ettiği Tarzan Efsanesi konusu nedir, Tarzan Efsanesi oyuncuları kimler ve Tarzan Efsanesi özeti gibi konuları inceliyoruz.

TARZAN EFSANESİ KONUSU NEDİR?

Tarzan; bu filmde modern dünyanın sert kurallarına karşı mücadele verecek. Masalın bitiminden yıllar sonrasını anlatacak olan filmde Tarzan, Jane'le evlenerek ormandaki yıllarını geride bırakmıştır ve John Clayton III, Lord Greystoke, olarak Londra'da yaşamını sürdürmektir. Bu sakin yaşamı Parlamenro tarafından tekrar Kongo'ya çağrılmasıyla değişecektir. Zira Tarzan, Leon Rom tarafından hazırlanan bir tuzağın içinde olduğunu fark edecek ve bu tuzaktan kurtulmanın yollarını arayacaktır.

TARZAN EFSANESİ OYUNCULARI VE KADROSU

Tarzan Efsanesi Yönetmen : David Yates

Tarzan Efsanesi Oyuncular: Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson, Ella Purnell

Tarzan Efsanesi Tür: Aksiyon, Macera Yapım Yılı: 2016 (110 dk)

Tarzan Efsanesi Vizyon Tarihi: 8 Temmuz 2016 Cuma

Tarzan Efsanesi Senaryo: Adam Cozad, Craig Brewer

Tarzan Efsanesi Yapım Ülkesi: ABD

Tarzan Efsanesi Orijinal Dil: İngilizce Orijinal Adı: The Legend of Tarzan