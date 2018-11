Taş Atma, Gülle At" Dediler, Şampiyon Oldu

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:09



SONER KILINÇ - Küçüklüğünden itibaren amaçsızca etrafa taş fırlatan ve çevresine zarar veren otizmli Mehmet Furkan Sağlam, eğitim gördüğü okuldaki beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı gülle atmada Türkiye şampiyonlukları elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Uşak 'ta yaşayan otizmli Mehmet Furkan Sağlam, küçük yaşlardan itibaren etrafa taş atarak hem çevreye zarar veriyor hem de insanları rahatsız ediyordu. Mehmet Furkan, ailesinin bu durumu engellemek için gösterdiği çabaya rağmen alışkanlığından vazgeçmedi.Mehmet Furkan'ın Uşak Vala Gedik Özel Eğitim Meslek Lisesinde okulun bahçesine her çıktığında etrafa taş attığını gören beden eğitimi öğretmeni Osman Erken, otizmli öğrenciyi gülle atma branşına yönlendirdi.Zamanla, taş atarak çevreye zarar verme alışkanlığı sona eren Mehmet Furkan Sağlam, bir yandan da gülle atmada başarılı bir sporcu oldu.Öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı gülle atmada şampiyonluklar elde eden 17 yaşındaki sporcu, baskılanan taş atma arzusu ile daha farklı bir hayata başladı.Uşak Vala Gedik Özel Eğitim Meslek Lisesi 10. sınıf öğrencisi Mehmet Furkan Sağlam, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen atletizm müsabakalarında gülle atmada iki yıldır Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.Baba Mehmet Sağlam: "Taş atmayı çok seviyordu"Şampiyon sporcunun babası Mehmet Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun taş atma alışkanlığına engel olmak için her türlü çabayı gösterdiklerini ancak başarılı olamadıklarını belirtti.Mehmet Sağlam, "Zaman zaman çevreye zarar da veriyordu. Şiddeti seven bir çocuk değildir ancak taş atmaktan keyif alıyordu. Okumayı yazmayı öğrendikten sonra biz kitap okuması için onu yönlendirmeye çalıştık ancak o taş atmayı çok seviyordu." diye konuştu. Anne Bircan Sağlam ise beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle oğlunun taş atmayı bıraktığını ve başarılı bir sporcu olduğunu dile getirdi.Oğlunun Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından geçen yıl Aksaray 'da, bu yıl ise Karaman 'da düzenlenen organizasyonlarda altın madalya kazandığını belirten Bircan Sağlam, "Bu, onu çok mutlu etti. Yarışmalara gitmeyi çok seviyor, bunun yanında ise amaçsızca taş atmayı bıraktı." ifadelerini kullandı.Konuşma güçlüğü yaşayan Mehmet Furkan, gülle atma derecesinin her geçen yıl ilerlediğini, uluslararası organizasyonla katılmak istediğini söyledi.Beden eğitimi öğretmeni Osman Erken, Mehmet'in bu yıl 6,48 metrelik derece elde ettiğini belirterek, şöyle konuştu:"Mehmet, okulun bahçesine çıktığında sürekli etrafa taş atıyordu. Ailesi, bu alışkanlığının uzun yıllardır sürdüğünü söyledi. Bir süre gözlemledikten sonra onu gülle atmaya yönlendirdim. İlk zamanlar zorlandık ancak şimdi severek çalışıyor. Gülle atmaya başladıktan sonra taş atma arzusu baskılandı. Her geçen yıl daha da iyi oluyor. Biz başarılı olmasından çok onun mutluluğunu önemsiyoruz."Okul müdürü Cumhur Acar ise engelli bireylerin eğitiminde sporun önemli olduğunu, Mehmet Furkan'ın uyumlu bir öğrenci olduğunu aktararak, "Biz Mehmet'in mutlu ve başarılı olması için her zaman destek olacağız. Engellilerin spora yönlendirilmesini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.