Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Ocak ayı programı kapsamında, sanatçı Özlem Ateş'in el emeği eserlerinin yer aldığı, "Taş Boyama Sergisi" Kartallı sanatseverler ile buluştu.



400'e yakın eser



Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası Fuaye Alanı'nda ziyarete açılan sergide, el emeği ile boyanan çeşitli büyüklükte ve biçimdeki taşlar sergileniyor. Sıradan taşların sanat eserlerine çevrilmesiyle ortaya çıkan sergide, 400'e yakın eser yer alıyor.



Çalışmalarına 2013 yılında sahillerden topladığı taşlar ile başladığını söyleyen sanatçı Özlem Ateş, "Bu işe birkaç taş boyamakla başladım, ancak sonrasında çevremdeki insanlardan gelen beğeniler ile bunu bir mesleğe dönüştürdüm. Taş boyama işi, öncesinde müfredatı olmayan bir alandı. Eğitimi veya herhangi bir kursu yoktu. Deneme yanılma yöntemiyle bir donanım kazandım; dolayısıyla kendi kendime öğrendim. Eserlerimin Kartal Belediyesi'nde sergilenmesinden dolayı Başkan Gökhan Yüksel'e teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



"Taş Boyama Sergisi", 6 Şubat'a kadar Kartallı sanatseverler ile buluşmaya devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA