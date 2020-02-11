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Taş boyayarak stres attılar

Fotoğraf ve kitap okuma dışında çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Fotoğraf Kafe'de taş boyama atölyesine katılan gençler, birbirinden güzel magnet yaparak stres attı.

11.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:18Taş boyayarak stres attılar
Fotoğraf ve kitap okuma dışında çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Fotoğraf Kafe'de taş boyama atölyesine katılan gençler, birbirinden güzel magnet yaparak stres attı.

Fotoğraf Derneğinin hazırladığı proje sonrası Gençlik ve Bakanlığının verdiği hibe desteğiyle Manisa'da geçtiğimiz yıl açılan Fotoğraf Kafe'de, fotoğraf eğitimlerinin yanı sıra değişik etkinlikler yapılmaya devam ediyor. Katılımın yoğun olduğu 'Taş Boyama Atölyesi' ile taş boyayan fotoğrafseverler, hem stres attı hem de taşlardan magnet yaptı.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren MAFOD Başkanı Nazmi Çaykara, "Fotoğraf, gezi, kitap, sinema, müzik etkinliklerimize bir de taş boyama atölyesini ekledik. Amacımız hem stres atmak hem de marifetli ellerle taşlara güzel şekiller vermek. Atölyemize katılan tüm dostları kutluyorum. Etkinliklerimiz devam edecek." şeklinde konuştu. - MANİSA

Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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