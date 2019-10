Taş fırının lezzetini mutfaklara taşıdı

Kayserili girişimci Ümit Birkara, annesinin zor şartlar altında ekmek yapmasından etkilenerek mutfaklarda kullanılabilen içi doğal taşlı elektrikli taş fırın üretti.

Yaklaşık bir yıl önce tasarladığı ürün için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurarak faydalı model tescili alan 37 yaşındaki Birkara, ürettiği fırından şu ana kadar 40 adet sattı.

Ürünün sac kısmını başkasına yaptıran, bükümü, elektrik aksamı, monte edilmesi gibi diğer tüm işleri kendi yapan Birkara'nın ürettiği fırın, hem evlerin mutfağında hem de işletmelerde kullanılabiliyor.

Ümit Birkara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çırakken Yeni Sanayi Sitesi'nde otobüs karoseri işiyle uğraştığını, daha sonra bu işten ayrıldığını söyledi.

Kendi işini yapmayı hayal ettiğini anlatan Birkara, şöyle konuştu:

"Şimdi atölye olarak kullandığım mekanda, annem ateşli kuzine fırında ekmek pişirirdi. Çok sıcak olurdu, sıcak annemi rahatsız ederdi. Ben bunun üzerine fırına yalıtım yaptım, çok verimli oldu acaba bunu nasıl geliştirebilirim diye düşündüm, ateş yakmamak için LPG ile çalıştırdım. Hem ekmek pişmedi hem de ailemle az kalsın zehirleniyorduk. Sonra vazgeçtim bu işten. Bir emekli öğretmen abim beni yeniden teşvik etti. 'Devam et, sabret, olacak' dedi. En baştan başladım, elektrikli bir fırın yapmaya karar verdim. Annem bu sürede bana sürekli muhalefet oldu, 'Yapamazsın, çok elektrik tüketir' dedi. Annem böyle söyledikçe ben daha az elektrik harcaması için uğraştım. Nihayetinde başardım."

"Ekmeği beraber pişiriyoruz"

Birkara, yaklaşık 7 ay süren çabasının ardından içi tamamen doğal bazalt taşla kaplı, kapalı tip boru rezidanslarla, tam emniyetli bir kuzine ürettiğini belirtti.

Ürünü için faydalı model belgesi aldığını aktaran Ümit Birkara, "İlk tasarladığım modelden 10 tane sattım. Bir fırını yapmam 7-8 gün sürüyordu. Teknik çizim desteği alarak modeli yeniden tasarladım. Bu model daha şık görünüyor. Müşterilere ürünü kendim götürüyorum, ilk önce beraber ekmeği pişiriyoruz, hatta ekmek yapmayı bilmeyenler oluyor kendim pişiriyorum. Ekmek yapmayı, lahmacun yapmayı bu iş sayesinde öğrendim." dedi.

Hem ekmek, hem et yemekleri pişiyor

Birkara, fırın için tüm güvenlik önlemlerini aldığını, ancak bunu yaparken maliyeti hiç hesaplamadığını, sadece müşteri memnuniyetini düşünerek yola çıktığını dile getirdi.

Fırının 30-40 yıl kullanılabileceğini, 3 yıl garantili olduğunu anlatan Ümit Birkara, şunları kaydetti:

"Fırın 450 dereceye kadar ısınıyor. Ekmek, pide, lahmacun, güveç yemekleri, et yemekleri yapılabiliyor. Bir bacaya ihtiyaç duyulmuyor. Müşterilerimin çoğu köyden kente göçmüş kişiler. 'Köy ekmeğine hasret kaldık' diyenler bu fırını alıyor. Adana'ya, İstanbul'a sattım. Hem ev ortamı için hem lokantalar için alanlar oluyor. Bir kişi rahat kullanıyor. Eğer ısıyı artırırsa 2 kişinin kullanması gerekiyor. Birçok yere kendim götürdüm, yeni bir ürün olduğu için anlatmak, göstermek istedim. Şu ana kadar 40 adet sattım. Şükür satışlar oluyor, sosyal medya aracıyla ürünü tanıtıyorum. Ürüne ekleyeceğim bir şey yok, hatta kontaktör fazla diyorlar ancak ben uzun ömürlü olsun diye koydum. Vicdanen koymam gerektiğini düşünüyorum. Bir ekmek, ısıtılmış fırında 6 dakikada pişiyor. 1 saatte 1,30 kilovat elektrik harcıyor. Ekmek yapımı bitince fırının sıcağıyla istenilen et yemeği de fiş elektrikten çıkarılarak pişirilebiliyor."

