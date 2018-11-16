Taş Kömüründen Atatürk Büstüne Büyük İlgi

Zonguldak
'ta taş kömüründen yapılan Atatürk
büstü görenlerini ilgisini çekiyor.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
(BEÜ) Mühendislik Fakültesinde sergilenen büst, 23 yıl önce maden işçisi Hamdi Türkölç ile oğlu Hüseyin Türkölç tarafından yapıldı.
Yapımının tamamlanmasının ardından üniversiteye bağışlanan büstün yapısının bozulmaması için Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu ve yönetim tarafından çalışma başlatıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu
(TTK) Çaydamar Ocağı'ndan çıkartılan kömürle yapıldığı öğrenilen ve yaklaşık 20 kilogram ağırlığındaki büst, deforme olmaması için cam çerçeve içerisine alındı.
Üniversitenin teknik personeli Ali Rıza Öztürk
, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zonguldak'ın kömürle var olan bir kent olduğunu ifade etti.
Atatürk büstünün taş kömüründen yapıldığını hatırlatan Öztürk, "Biz de bunu değerlendirip muhafaza altına aldık. Büstün hava almaması gerekiyor çünkü deforme olmaması gerekiyor. Büstü üniversitenin mühendislik fakültesinde sergiliyoruz. Gelen öğrencilerimiz de büstü görme imkan buluyor, büst çok beğenildi." dedi.
Bülent Ecevit Üniversitesi,Zonguldak,Mustafa Kemal Atatürk