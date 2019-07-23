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Taş ocağı işçisi arkadaşları tarafından ölü bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir taş ocağında çalışan işçi, arkadaşları tarafından ölü bulundu.

23.07.2019 17:17 Taş ocağı işçisi arkadaşları tarafından ölü bulundu
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir taş ocağında çalışan işçi, arkadaşları tarafından ölü bulundu.

Olay dün sabah saatlerinde Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi'nde bulunan bir taş ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kepçe operatörü olarak çalışan iki kız babası Bülent Bayramin (55) öğle yemeği molasında aracının yanına gitti. Birlikte çalıştığı arkadaşları bir süre Bayramin'den haber alamaması sonrasında yanına gittiklerinde Bayramin'i yerde hareketsiz yatarken buldu.

Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Bülent Bayramin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayramin'in cenazesi daha sonra yakınlara teslim edildi.

Kalp krizi geçirdiği öne sürülen Bayramin'in cenazesi, Körfez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Körfez, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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