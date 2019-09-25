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Taş ocağında heyelan: 1 ölü

Rize'nin Pazar ilçesi Tektaş köyü yakınlarındaki bir taş ocağında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti.

25.09.2019 08:52Taş ocağında heyelan: 1 ölü
Rize'nin Pazar ilçesi Tektaş köyü yakınlarındaki bir taş ocağında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti.

Heyelan Pazar ilçesinde deniz dolgusu süren Rize-Artvin Havalimanı'na dolgu malzemesinin alındığı taş ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.45 sıralarında Tektaş köyü yakınlarındaki taş ocağında heyelan meydana geldi. Heyelanda iş makinesiyle birlikte operatör Mehmet Topal da yaklaşık 40 metreden aşağıya yuvarlanarak toprak altında kaldı. Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu yaklaşık 3 saat sonra operatör Mehmet Topal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Osmaniyeli olduğu öğrenilen Topal'ın cesedi otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - RİZE

Rize Artvin Havalimanı, Rize, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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