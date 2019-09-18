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Taş ustaları belediye çalışanlarına eğitim veriyor

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Tarih ve Turizm Bürosuçalışanları, eski taş ustalarından eğitim alıyor.

18.09.2019 09:18Taş ustaları belediye çalışanlarına eğitim veriyor
Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Tarih ve Turizm Bürosu

çalışanları, eski taş ustalarından eğitim alıyor. Belediye çalışanları, ustalardan, tescili olmayan yıkılan eski taş evlerden çıkan kesme ve doğal taşlarla, zemin döşemesi yapmayı ve taştan sedirler oluşturmayı öğreniyor.

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, geleneksel kırsal ortamları korumak amacıyla "Taş Ustalığı Eğitimi ve Uygulanması" adlı projeyi hayata geçirdi.

Proje kapsamında eğitime gönüllü olarak katılan Nilüfer Belediyesi çalışanları işin inceliklerini, taş inşaat ustalarından alanda, uygulayarak öğreniyor.

Eğitime katılan çalışanlar, köylerde tescilli olmayan eski taş evlerinin yıkılması anında ortaya çıkan kesme ve doğal taşları molozlarından ayırıyor. Bu taşlar daha sonra yine aynı mahalle veya çevre mahallelerde zemin döşemeleri ve taştan sedirler oluşturmak için kullanılıyor.

İlk taş ustalığı eğitimi ve uygulanması, Görükle ve İrfaniye Mahallesi sınırındaki Badırga Çeşmesi konumunda gerçekleşti. Görükleli taş inşaat ustası Yusuf Pekçan'ın önderliğinde, Görükleli Nazım Alagöz ve Bayram Akıncı'nın katkılarıyla hayata geçirilen uygulamada, Nilüfer Belediyesi'nin tarihçi ve arkeolog çalışanları, taş yontması, harcın hazırlanması, duvar örülmesi ve zemin döşemenin geleneksel tekniklerini öğrendiler.

Arazide gönüllü olarak çalışan Tarih ve Turizm Bürosu çalışanları, kaybolmakta olan geleneksel köy manzaralarını, yeni uygulamalarla hayatta tutmayı amaçladıklarını belirttiler. - BURSA

nilüfer belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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