Taş Üstüne Taş Koyana 'Evet' Deyip, 'Yola Devam' Diyeceğiz"

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Arkamızda ne bir vesayet odağı ne bir patron ne de bir terör örgütü var. Bizim bizden başka hiç kimsemiz yok. Türkiye'nin başına bir dert, bir bela gelse, gidecek hiçbir yerimiz yok. Bundan emin olun." dedi.Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen Usta, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri ve AK Parti Kadın Kolları üyeleriyle buluştu.Daha sonra AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva ile esnaf ziyaretinde bulunan Usta, ardından Kalecik TOKİ Mahallesi'ndeki taziyeevinde kadınlarla bir araya geldi.Burada konuşan Usta, Van'da 17 yılda büyük değişimlerin olduğunu anlattı.Çöpten, çamurdan, çukurdan geçilmeyen sokakların artık bir şehir haline geldiğini ve şehir kimliğine büründüğünü belirten Usta, şöyle devam etti:"Bunu yapmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu bu irade çok önemlidir. Eğer Cumhurbaşkanımız bu kadar emek vermezse, çabalamazsa ne biz bu vatanı, milleti, bayrağı dimdik ayakta tutabiliriz ne de Van'ı bir şehir haline getirebilirdik. Arkamızda ne bir vesayet odağı ne bir patron ne de bir terör örgütü var. Bizim bizden başka hiç kimsemiz yok. Türkiye'nin başına bir dert, bir bela gelse, gidecek hiçbir yerimiz yok. Bundan emin olun. Hiç bir yere gidemeyiz. Biz bu vatanın her bir metrekaresi için emek vermiş, çalışmış insanlarız. Buradan tek bir geri adım atmayız."31 Mart'ta yapılacak seçimlere kısa bir süre kaldığını ifade eden Usta, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bu sadece bir belediye başkanlığı seçimi değil. Cumhurbaşkanımız her gün yaptığı mitinglerde bunu anlatıyor. Sırtını terör örgütüne, PKK'ya, YPG'ye, PYJ'ye dayayanlar ne diyor? 'Biz bu ülkeyi yaşanmaz hale getireceğiz. Yeniden çukura, çöpe ve yeniden savaşın içine sokacağız' diyorlar. Bunu açıkça söylüyorlar. Ellerine bir güç geçsin bunu yapacaklar. Bundan emin olun. Onlar sadece bunu tek başına yapmıyorlar. Dışarıdan da güçleri var. Dışarıdan onları kullananlar var. Onların da baktığı tek bir şey var 31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin oyu ne olacak. Eğer ki AK Parti'nin oyu düşerse üzerimize daha çok gelecekler. Eğer oyumuz yükselirse, gücümüze güç katarsak, 'Evet Türkiye milletiyle dimdik ayakta duruyor, biz artık bu ülkeyle uğraşmayacağız' diyecekler. Biz de onları geri püskürteceğiz. Biz Van'ı, bu vatanı hainlere teslim edecek miyiz? Etmeyeceğiz. Yakıp yıkana değil, hendek, çukur kazana değil, tam tersine taş üstüne taş koyana 'evet' deyip, 'yola devam' diyeceğiz ve mührü basacağız."Ardından İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen Finansal Okur Yazarlık Kursu toplantısına katılan Usta, burada yaptığı konuşmada, "Sıfır Atık Projesi ile poşetlerin paralı hale gelmesini eleştirenlere şunu söylüyoruz. Özellikle çevreci olduklarını iddia edenler, poşet satışından dolayı bizi eleştirmeye kalktılar. Yüzde 70 poşet tüketimini azaltarak büyük bir devrim yaptığımızın farkına belki. 10 ya da 20 sene sonra bizi eleştirenler farkına varacaktır. İyi ki bu işlem yapıldı diyecekler." ifadesini kullandı.Usta, AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva ile ilçe seçim bürolarını gezdi.