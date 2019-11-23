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Taş yüklü kamyon devrildi

Edirne'de taş yüklü kamyonun lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada, sürücü yaralandı.

23.11.2019 13:29 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:34Taş yüklü kamyon devrildi
'de taş yüklü kamyonun lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada, sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne'nin ilçesinde bulunan taş ocağından aldığı taşları Edirne'nin ilçesine taşıyan Mehmet Demirelli yönetimindeki 22 BK 912 plakalı kamyonun lastiği patladı.

Kontrolden çıkan kamyon, demir bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Hafif yaralanan kamyon sürücüsü Demirelli, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonun kasasında bulunan taşların yola saçılması sonucu Edirne-İstanbul yolu kısa süre trafiğe kapandı. Karayolları ekipleri tarafından yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı yeniden başladı. - EDİRNE

Lalapaşa, Edirne, Havsa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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