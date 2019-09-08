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Taş yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Taş yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 1 yaralıGAZİANTEP - Gaziantep'te taş yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı.

08.09.2019 16:37

Taş yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te taş yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ölürken kamyon sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep-Nizip eski karayolu 9 kilometresi Şehitkamil ilçesi Bilek Mahallesi mevkisinde Nizip'ten Gaziantep istikametine seyir eden Etham Doğan idaresindeki 27 RD 300 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yasin Dyönetimindeki 27 B 0378 plakalı taş yüklü kamyon ile çarpıştı. Otomobil sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada yaralı sürücü Şehitkamil Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, otomobil sürücüsü ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada devrilen kamyonun kasasındaki taşlar da yol kenarına devrildi. Yapılan incelemelerin ardından Ethem Doğan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Taş yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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