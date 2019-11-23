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Taş yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yol bir süre kapandı

Edirne'de devrilen kamyondan savrulan taşlar nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

23.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:29
'de devrilen kamyondan savrulan taşlar nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
Mehmet Demirelli idaresindeki 22 BK 912 plakalı taş yüklü kamyon, Edirne gişeleri yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi. Yaralanan Demirelli, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Devrilen kamyondan savrulan taşlar, Kapıkule Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmasına neden oldu. Kara yolları ekipleri, bir süre sonra taşları kaldırarak yolu tek şeritten trafiğe açtı. Polis ekipleri de yolda güvenlik tedbiri aldı.
Taş yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yol bir süre kapandı

Edirne, Güncel

Kaynak: AA


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