Taşan Krater Gölleri Mars'ın Yüzeyinde Kanyonlar Oluşturmuş

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:18



19 Kasım 2018 Pazartesi 13:18

Bilim insanları, bir zamanlar Mars yüzeyinde meydana gelen su taşkınlarının, günümüzde hala gözlenebilen kanyonları birkaç hafta içinde oluşturduğunu ortaya koydu.Science Daily'de yer alan habere göre, Teksas Üniversitesinden araştırmacılar, Mars'ın yüzeyindeki göllerin bazen dolup taşacak ve havzalarının kenarlarından akacak kadar su alabildiğine ve bunun çok hızlı şekilde kanyonlar oluşturacak seller meydana getirdiğine dair kanıtlar buldu.Çalışmada, Mars'taki suyun çoğu günümüzde donmuş buz tabakalarının altında bulunsa da milyonlarca yıl önce, yüzey boyunca serbestçe akarak kraterlere boşalan, gölleri ve denizleri meydana getiren nehirler oluşturduğu belirtildi.NASA'nın "Mars Reconnaissance Orbiter" uydusu tarafından çekilen yüksek çözünürlüklü fotoğrafları kullanan araştırmacılar, kanyonların etrafındaki kaya oluşumlarını değerlendirerek, Mars yüzeyindeki yüzlerce kraterin bir zamanlar suyla dolu ve bazı aşamalarda büyük göllerin gezegen üzerinde su taşkınlarına neden olduğu sonucuna vardı.Çalışmada, büyük bir taşkının haftalar içinde Mars'taki bazı kanyonları derinden aşındıracak kadar güçlü olduğu aktarıldı.Çalışmanın lideri Tim Goudge, bulguların, jeolojik süreçlerin, levha tektoniği olmadan Mars'ın görünüşünün şekillenmesinde önemli rol oynayabileceğini gösterdiğini ifade etti.Bu keşif yapılana kadar, kanyonların milyonlarca yıl içinde kademeli olarak mı yoksa tek bir olayla hızla mı oluştuğu bilinmiyordu.Yeryüzündeki tektonik plakaların yavaş ve sürekli hareketinin, gezegenin yüzeyini milyonlarca yıl boyunca önemli ölçüde değiştirdiğine işaret edilen çalışmada, buna karşılık, tektonik levha eksikliğinin olduğu Mars'ta, su taşkınları ve asteroit etkileri gibi olayların, arazide daha hızlı ve kalıcı değişimler meydana getirdiği kaydedildi.Çalışmanın sonuçları "Geology" dergisinde yayımlandı.