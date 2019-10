Tasarım atölyeleriyle Oltu Taşı'nda gelir artacak

Tasarım atölyeleriyle Oltu Taşı'nda gelir artacakERZURUM - Oltu Taşı ocaklarını ziyaret eden Erzurum Valisi Okay Memiş, bu işten geçimini sağlayan vatandaşların daha fazla gelir elde edebilmesi adına tasarım atölyeleri kuracaklarını söyledi.Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum'un Oltu ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. İlçeye bağlı Gökçedere ve Dutlu Mahallesi arasında Yaylaçayır köyü Siyamer ormanlarında 2 kilometrelik mesafede doğa yürüyüşü yapan Vali Memiş, beraberindeki heyetle birlikte 5 kilometre boyunca da bisiklet sürdü. İlçede yaptığı spor etkinliğinin ardından Türkiye'nin tescilli değerli taşları arasında yer alan ve karakehribar olarak da adlandırılan Oltu Taşı'nın çıkarıldığı maden ocaklarına geçen Vali Memiş, işçilerden taşın çıkarılma hikayesini dinledi.Dutlu köyü Yasağın Dağı'ndaki ocaklarda yaptığı incelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Memiş, Oltu Taşı'nın birçok takı ve aksesuarın yapımında kullanıldığını ifade ederek, vatandaşların daha fazla gelir elde edebilmesi adına tasarım atölyeleri kuracaklarını söyledi. Oltu Taşı ocaklarında çalışanlar da çalışma şartlarının iyileştirmesi için Vali Memiş'ten destek istedi."Vatandaşlarımızın daha fazla gelir elde etmesini sağlayacağız"Ocaktan çıkarılmasından satışına kadar Oltu Taşı'nın çok zahmetli süreçten geçtiğini ifade eden Vali Okay Memiş, şunları söyledi:"Oltu taşı gerçekten çok özel bir taş. Dünyada eşi benzeri olmayan bir taş. Bu işten para kazanan yaklaşık 500'e yakın Oltulu kardeşimiz var. Onların buradaki taş ocaklarına bizzat kendim de girdim. Birtakım eksikliklerimiz var, onları hep birlikte gidereceğiz. Oltu taşını çok daha iyi pazarlayıp bu vatandaşlarımızın daha fazla gelir elde etmesini sağlayacağız. Bu konuya ilişkin olarak en önemli projelerimizden bir tanesi daha evvelde açıklamıştım KUDAKA, Valiliğimiz, Oltu Kaymakamlığımız ve Oltu Belediyemizin iş birliği ile Oltu ilçe merkezine yapacağımız Oltu Taşı'nı hem işleyen ustaların hem de satışını yapan esnafın olduğu nefis bir çarşı yapacağız. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl başlamayı hedefliyoruz. Yaklaşık 9 milyonluk bir proje. İçerisinde restoran falan da olacak. Tur otobüslerinin gelip hem alışveriş yapacağı hem de gezebileceği daha sonra cağ kebabını tadacağı bir mekan haline getireceğiz. Ayrıca bu ürünleri çok daha iyi işleyecek, katma değeri daha yüksek ürünler ortaya çıkarabilecek tasarım atölyeleri de bu projenin içerisinde olacak."Vali Memiş'e ilçe gezisinde, Oltu Kaymakamı Şenol Turhan, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider ve ilçe kurum amirleri eşlik etti.