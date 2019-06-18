Tasarım Beceri Atölyeleri eğitimleri GAÜN desteğiyle başladı

Gaziantep Üniversitesi
(GAÜN) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü
iş birliğiyle yıl sonu mesleki çalışma döneminde 304 öğretmene verilecek "Tasarım Beceri Atölyesi Öğretmen Eğitimleri" başladı.
GAÜN Eğitim Fakültesi Konferans Salonundaki programın açılışında konuşan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Fatih
Özmantar, öğretmenlerin iki haftalık eğitim alacaklarını söyledi.
Burada yürütülecek çalışmaların, üniversitenin eğitim alanında yaptığı katkılara yeni bir halka olacağını ifade eden Özmantar, "Biz bu halkanın göz kamaştırıcı olması için uğraştık. Aldığınız eğitimler sonunda memnun olarak buradan ayrılmanızı temenni ediyoruz ve bunun için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete de 2023 eğitim vizyonu kapsamında çok güzel bir taslak çalışma programı hazırlandığını vurguladı.
Bu program içerisinde özellikle müfredatın bilgiye, bilginin beceriye, becerinin de görgüye dönüşeceği konusunda bir program öngörüsü olduğunu kaydeden Mete, şunları kaydetti:
"Biz artık diyoruz ki, müfredat sadece yazılı bir metinden ibaret. Bundan sonraki aşama bu bilginin beceriye ve en nihayetinde de görgüye dönüşmesi. Bunu sizlerle başaracağız. Okullarımızda okul öncesinden orta öğretimin her kademesine kadar şu anda kurmaya çalıştığımız tasarım beceri atölyeleriyle ilgili bir çalışma var. İlimizde de var. Şu anda hala inşaatı devam eden ve ileriki süreçlerde daha büyük katılımlarla eğitimlerini planladığımız tasarım beceri atölyesi eğitim binası yapıyoruz. Buradaki niyetimiz, üniversitemizle bir araya gelip, çalışacağız. Okulunda tasarım beceri atölyesi olan bütün öğretmenlerimizin bu eğitimden geçmelerini arzu ediyoruz."
Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Melike Özyurt da Tasarım Beceri Atölyeleri Sertifika Programı hakkında katılımcıları bilgilendiren bir sunum yaptı.