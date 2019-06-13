13.06.2019 18:49
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Tasarım beceri atölyeleri meyvelerini veriyor

Gaziantep'te Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından 21 Mart'ta Fuat Şimşek Ortaokulunda açılan tasarım beceri atölyesi ilk meyvelerini verdi.

Gaziantep'te Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından 21 Mart'ta Fuat Şimşek Ortaokulunda açılan tasarım beceri atölyesi ilk meyvelerini verdi.
Öğrencilerin zeka oyunlarından uçak tasarımına kadar 11 branşta hazırladığı bin eserden oluşan sergi törenle açıldı.
Fuat Şimşek Ortaokulu Müdürü İrfan Şan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra kişisel gelişimine de katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.
Öğrencilerin el becerilerini geliştirerek, yaşama hazırlayacak etkinlikler yaptıklarına dikkati çeken Şan, şunları kaydetti:
"Mesela öğrenciler mutfak atölyemizde çay yaparken suyun 100 derecede kaynadığını öğreniyor. Akıl oyunları atölyemizde oyun oynarken olasılığı, oran orantıyı öğreniyor. Ahşap atölyemizde tasarım beceri yetenekleri gelişiyor. Kısaca biz burada akademik başarının yanı sıra bireysel gelişimlerine katkı yapmayı amaçlıyoruz. Yaklaşık 2 aylık çalışma sonucunda ürün sergisini açtık. Muhteşem ürünler ortaya çıktı. Çocuklar çok mutlu. Severek, isteyerek, öğrenerek, yaşayarak öğreniyorlar. Bizim için de en önemlisi buydu."
Şan, atölyeyi uygulama alanı olarak kullanmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Sosyal bilgiler dersinde geleneksel el sanatları işleyen öğretmenimiz çocukları atölyeye getiriyor. Hem dersi işliyor hem de geleneksel el sanatlarını doğrudan gösteriyor. Matematik öğretmenimiz robotik kodlama atölyesi ya da akıl zeka oyunları atölyesinde matematikteki konuyu işleyebiliyor. Atölye sayesinde bilgiler daha kalıcı oluyor." dedi.Tasarım beceri atölyeleri meyvelerini veriyor
Kaynak: AA
Ziya Selçuk, Gaziantep, 21 Mart, Güncel

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