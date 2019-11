Tasarım Beceri Atölyeleri ön çalıştayı yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği Tasarım Beceri Atölyeleri ön çalıştayında, 39 ilçenin milli eğitim müdürleri ve akademisyenler bir araya geldi. İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Sabancı Öğretmenevinde gerçekleştirilen çalıştayda, eğitim sistemi içerisinde var olan atölye ve benzeri çalışmaları, özünü koruyarak farklı bir bakış açısıyla ortaya koymayı hedeflediklerini söyledi."Atölyeler, çocuğun duygularını, düşüncelerini ve bilişsel tavırlarını çok yönlü olarak birleştirmeyi hedefliyor" diyen Yazıcı, tasarım beceri atölyelerinin atölye ve kurs mantığından uzak olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın ders dışı saatlerde belli düzeyde kurs mantığıyla değil de her çocuğun doğasının tespitine yarayacak atölye olarak düşündük. Her insanın kendi doğasında, başka bireyin gerçekleştiremeyeceği yeterliliklere de sahiptir. Onun fark edilmesi gerekiyor." diye konuştu.Yazıcı, temel beceri atölyelerindeki genel mantığın sınıf ortamında devam eden öğrenme sürecinin dışına çıkmak olduğunu dile getirdi.Bu atölyelerle öğrenme ortamı olarak oluşturulan sınıfların özgün bir atölyeye dönüştüğünü aktaran Yazıcı, "Burada çocukları bilimle, sanatla, sporla, kültürle, yaşamla ilişkilendirmenin mantığını da kurmaya gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.Yazıcı, bu atölyelerin Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Vizyon Belgesi çerçevesinde doğduğunu ve proje için İstanbul'un büyük bir fırsat olduğunu söyledi.Projeye ilçe milli eğitim müdürlükleri ve üniversitelerin katkılarıyla işlevsellik kazandırılması gerektiğinin altını çizen Yazıcı, şöyle konuştu:"Üniversite ve eğitim kurumları iş birliğiyle, üniversitelerin kendi özgünlüğünü katarak bir model geliştirmek istiyoruz. Aslında bu her üniversitemiz tasarım beceri atölyesine yeni bir bakış getirecek demektir. Biz bunu sadece eğitim fakülteleriyle çalışmak istemiyoruz. Güzel sanatlar, mühendislik ve diğer fakültelerimizle de çalışmak istiyoruz. Bu konunun transdisipliner anlayışla da ele alınması gerektiği kanaatindeyiz.""İlk etapta beş okulda kurulmasını hedefliyoruz"Yazıcı, çalıştayı düzenlemekteki amaçlarının birlikte çalışmak, bunun sonucunda bir kongre düzenlemek ve kongreden çıkan sonuçları bildiri haline getirerek diğer eğitim kurumlarının yararlanmalarına olanak sağlamak olduğunu vurguladı.Atölyelerin ilk etapta beş okulda kurulmasını hedeflediklerini ancak "mutlaka beş okulda birden kuralım" demediklerini belirten Yazıcı, "Bir atölyeyle bile üniversitemizin somut olarak bir okula sosyal sorumluluk anlamında katkısı olacak. Diğer yönden de danışmanlık, uygulama ve pratiğin iç içe geçeceği bir alan oluşturmuş olacak." dedi.İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, gelişime açık bir yapı düşündüklerini ve nisan ara tatilini üniversitelerle birlikte bu atölyelerde geçirmek istediklerini de sözlerine ekledi.Tasarım Beceri Atölyeleri İl Koordinatörü Dr. Filiz Gülhan da yaptığı sunumda, tasarım beceri atölyelerinin hedefleri, atölye türleri ve pilot uygulamalarla ilgili süreç hakkında bilgi verdi.Çalıştay, katılımcıların fikirlerini sunmasının ardından sona erdi.