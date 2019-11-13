Tasarım Mucitleri Ateşböceği Öğrenim Birimi çocuklar için etkinliklere başladı

Türkiye'nin eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın (TEGV), Lloyd's Register Foundation (LRF) desteğiyle hayata geçirdiği Tasarım Mucitleri Ateşböceği Öğrenim Birimi, Anadolu'nun dört bir yanındaki çocuklarla buluşmak için etkinliklere başladı.

TEGV'den yapılan açıklamaya göre, Kamu yararına teknoloji, mühendislik ve bilim alanında faaliyet gösteren, uluslarası bir kuruluş olan LRF, TEGV'in Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu içerisinde yer alan ve 21. yüzyılın öğrenme becerileriyle geliştirilen Tasarım ve Beceri Atölyesi içerikleriyle özel olarak düzenlenen Tasarım Mucitleri Ateşböceği Öğrenim Birimi için fon sağladı.

Tasarım Mucitleri Ateşböceği Öğrenim Birimi'nde çocukların, 3D yazıcıdan elektronik devre kartlarına, robotik kitlerden üç boyutlu kalemlere kadar birçok malzeme ile beceri ve yaratıcılıklarını geliştirmesi hedefleniyor. "Dene, yap, keşfet, paylaş" sloganıyla çocukların gerçek hayatta karşılaştığı sorunlara yaratıcı çözümler bulmasını amaçlayan bu atölyeler, 8-14 yaş arasındaki çocuklara hizmet verecek.

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı proje ile ilgili; "TEGV olarak 24 yılda üç milyona yakın çocuğumuza ulaşırken, hep fırsat eşitliğini ön planda tuttuk. Bu yüzden Türkiye'nin dört bir yanında her yıl yaklaşık 200 bin çocuğumuza aynı imkanları ulaştırmaya çalışıyoruz. Tasarım ve Beceri Atölyelerimizin ilki yaklaşık bir yıl önce Tekirdağ'da hayata geçerek çocuklarımızla buluştu ve bugün itibarı ile yedi adet Tasarım ve Beceri Atölyesi, iki adet Tasarım Mucitleri Ateşböceği Öğrenim Birimi'miz faaliyette" dedi.

LRF Eğitim Müdürü Tim Slignsby ise şunları söyledi:

"Tasarım ve Beceri Atölyelerinin, çocukları yeni nesil öğrenme becerileriyle donatarak öğrenme yeteneklerini geliştirmesi ve onları mühendislik alanına yönlendirmesi bizi oldukça heyecanlandırıyor."

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın yerleşik etkinlik noktalarının bulunmadığı illerde, çocuklara nitelikli eğitim desteği ulaştırmak amacıyla faaliyete geçirdiği Ateşböceği Öğrenim Birimleri, 2000 yılından bu yana Anadolu'da bir milyonun üzerinde çocuğa ulaştı.