Tasarımcı Hacere Orhan'dan yanık duvak temalı defile

Moda tasarımcısı Hacere Orhan 2020/2021 koleksiyonuİstanbul'un prestijlimekanlarından Qubbe Life de yapılan büyüleyici bir defile ile sergiledi. HCRmarkasının kurucusu ve moda tasarımcısı Hacere Orhan'ın küçük yaştan itibaren tasarlama yeni ve farklıyı bulma, öğrenme ve üretme tutkusu, lise yıllarında aldığı mesleki eğitimin sayesinde hayatında hep var oldu.

KOLEKSİYONDA GERİ DÖNÜŞÜME UYGUN MATERYAL KULLANILDI

Koleksiyonunda yenilikçi birçok malzeme, kumaşlarla dans eden bir armoni şeklinde uygulanmış.Başarılı tasarımcı Hacere Orhan, günlük kıyafetten, abiyeye, gelinlikten, erkek giyime uzanan geniş bir yelpazeyle çalıştığını bu koleksiyonunda vurgulamış. Renk kombinasyonları kalite ve işçilikten ödün vermeden yapılan koleksiyonda geri dönüşüme uygun materyaller kullanması da dikkat çekiyor.

YANMIŞ HAYALLER TEMASI İŞLENDİ

Qubbe Life FashionWeek kapsamında yapılan defilede tasarım alanında uzun yıllardır varlığını sürdüren Hacere Orhan nakışları, çizimleri ve kişiye özel tasarımlarıyla oluşturduğu koleksiyonu, Yanmış hayaller temasıyla izleyici önüne çıktı. Defilede herkesin kendinden bir parça bulacağı, hayata dokunan görsel bir şölen düzenledi.

YANIK DUVAKLI GELİN ÇIKARDI

Qubbe Life Fashion Week kapsamında yapılan defilede ünlü koreograf Asil Çağıl koreografisiyle Yağmur Ayaz, Açelya Kartal, Seviye İkbal Tulgar gibi tanınmış 25 mode odyuma çıktı. Defilenin finalinde yangın teması işlendi. Yangın sebebiyle kaybolan ve yıkılan hayatlardan esinlenerek oluşturulan koleksiyonun final gelinliği ise yanık duvaklı gelindi. Yanık bir duvak ile sahneye çıkan Yağmur Ayaz izleyenlerce dakikalarca alkışlandı.

HACERE ORHAN KİMDİR?

Hacere Orhan, İsviçre'deki ailesinden ayrı kendi isteğiyle ilk eğitim yıllarını tamamladığı Türkiye'den İsviçre'ye gitmiş ve orada öğretmenlik ve Eğitim komisyon başkanlığı yapmıştır. Tekrar ülkesine dönerek Türkiye'de de çeşitli özel okullarda eğitmenlik yaptı. Tasarım yeteneği ve öğrenme isteğini görmezden gelemeyerek 10 yıl önce HCR Collection markasını kurdu. Çoğu insanın hayatın geç dediği zamanlarını o Haliç Üniversitesi Tekstil ve Moda tasarım bölümünde okuyup, zamanını bilgisini ve tasarım gücünü çoğaltarak geçirdi. Bugün halen Haliç Ünv. SBK Tekstil ve Moda Tasarım Yüksek lisansına devam etmektedir.