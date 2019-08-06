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Tasarımcı Müdür Yardımcısı

Kütahya'nın Hisarcık İlçesi Dereköy İlkokul ve Ortaokul Müdür Yardımcısı Ali Akar, boş zamanlarında her biri ayrı yetenek isteyen tasarımlara imza atmaya devam ediyor.

06.08.2019 11:34 Tasarımcı Müdür Yardımcısı
Kütahya'nın Hisarcık İlçesi Dereköy İlkokul ve Ortaokul Müdür Yardımcısı Ali Akar, boş zamanlarında her biri ayrı yetenek isteyen tasarımlara imza atmaya devam ediyor.

Ali Akar, 5 yıl öncesinde evinin elektriğini çatıya kendi monte ettiği güneş panelleri ve rüzgar türbininden karşıladı. Evinde kurduğu atölyede çatıya çıkmak için ahşaptan döner merdiven yaptı. 25 yıllık öğretmen olan Akar, atölyesinde 250 kilo ağırlığında, 35 santimetre yükseklik ve 45 santimetre derinliği kesebilen bir ahşap hızar makinesi da yaptı. Son olarak evinin bahçesine misafirlere yönelik kuş yuvası tarzında sallanan sepet koltuk tasarlayan Müdür Yardımcısı Akar," Kuş yuvası tarzında sallanan koltuklar piyasada 2 bin TL'den satılıyordu. Çok pahalı olduğu için kendim yapmaya karar verdim. 400 TL'ye mal olan 1 haftada tamamladığım sepet koltuğu eğimli çam çıtaları birbirine tutkallayarak yaptım. Daha sonra içine diktirdiğim suni beyaz deri yastıkları yerleştirip evimin önündeki bahçeme astım. Bu arada bahçedeki tüm mobilyaları ve çitleri yeniledim. Bahçemde misafir ağırlamayı çok seviyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Ali Akar, Hisarcık, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

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