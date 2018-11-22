Tasarruf Gerekçesiyle 6 Suriyeli Kampı Kapatıldı

Son dönemde iktidar ile muhalefet partileri arasında yaşanan "Suriyelileri geri göndereceğiz" tartışması gözleri bir kez daha mülteciler sorununa çevirdi. İçişleri Bakanlığı, Adıyaman, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa'da Suriyeli mülteciler için kurulan 6 kampı, tasarruf gerekçesiyle kapattı. Bu yolla, yıllık 76 milyon 936 bin 447 TL tasarruf sağlanacak.

ÜLKEDEKİ SURİYELİ SAYISI

Resmi veriler, Türkiye'deki Suriyeli sayısının azalmak bir yana arttığını ortaya koydu. 2016'da 2 milyon 834 bin olan mülteci sayısı, 2017'de 3 milyon 426 bine, 2018'de ise 3 milyon 597 bine yükseldi.

132 BİN MÜLTECİ KAMPLARDAN AYRILDI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; daha önce 10 ilde 19 barınma merkezinde 291 bin 307 kişi kalıyordu. Ancak alınan bilgiye göre İçişleri Bakanlığı, tasarruf gerekçesiyle 6 kampı kapattı. Burada kalan 132 bin 990 mülteci, bu kamplardan ayrılmak zorunda kaldı. Bunların yüzde 76'sı, yani yaklaşık 101 bini nakit yardımlardan yararlanarak geçici barınma merkezlerinin dışında yaşamaya başladı.Geriye kalan yaklaşık 31 bin mülteci ise başka kamplara yerleştirildi.

76 MİLYON TL'LİK TASARRUF

Kapatılan yerler; Adıyaman, Gaziantep Islahiye, Nizip-1, Karkamış, Mardin Midyat ve Şanlıurfa Akçale kampları oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "6 geçici barınma merkezinin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından devralınarak kapatılmasıyla yıllık 76 milyon 936 bin 447 TL tasarruf sağlanacak." ifadelerini kullandı.