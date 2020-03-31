Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Milli Dayanışma Kampanyası'na yönettiği şirket ve iştirakleri...
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Milli Dayanışma Kampanyası'na yönettiği şirket ve iştirakleri üzerinden 20 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.
31.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:34
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Milli Dayanışma Kampanyası'na yönettiği şirket ve iştirakleri üzerinden 20 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.
Kaynak: AA
Etiketler: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ekonomi