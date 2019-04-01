Tasarruf Sihirbazı Kapasitematik'e Ulaşmak Artık Çok Daha Kolay

Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu "İşletmelerini yeni çağa hazırlamak isteyen işletmelere devlet tarafından; yazılım giderleri olarak 100 bin TL hibe (geri ödemesiz), 100 bin TL de faizsiz kredi desteği verilirken, destek oranı Türkiye genelinde yüzde 60'ı buluyor. Şirketler bu fırsatı kaçırmamalı" dedi.

Son dönemde döviz kurunda yaşanan dalgalı seyir ve artan enerji maaliyetler şirketleri tasarrufa yöneltiyor. Özellikle üretim sektöründe faaliyet gösteren firmalar tasarruf konusunda yeni alternatifler arıyor. Hükümet ise tasarrufa yönelik teknoloji geliştiren veya kullanan işletmelere destek oluyor. Tam bu noktada Tezmaksan tarafından geliştirilen yazılım programı Kapasitematik, şirketlerin bu alandaki ihtiyaçlarına cevap veriyor. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Kapasitematik, makina verimliliğini analiz ederek, hataları anında raporluyor. Bu sayede kullanıcıya hatasız üretim imkanı sağlanıyor. Üretim esnasında kapasite eksiklerini tespit eden sistem, iyileştirme yapılması gereken noktaları belirleyerek bildirimde bulunuyor. Makina performansı, arıza dağılımı, planlı/plansız duruş süreleri ve makina ömrü gibi kritik noktaları analiz eden Kapasitematik, tüm bu verilerin online izlenmesine ve arşivlenmesine imkan tanıyor. Böylece şirketler zamandan ve maaliyetlerden tasarruf ederken, karlılıklarını yüzde 25 ile 30 arasında artırıyor. Üstelik yerli yazılım olan Kapasitematik'i kullanan işletmelere devlet tarafından destek de veriliyor.

HEM ÜRETİCİ HEM ÜLKE KAZANIYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ülke ekonomisine fayda sağlayacak olan teknolojik yatırımları desteklediğini söyleyen Tezmaksan Makina Genel Müdürü Hakan Aydoğdu "Teknoloji üreten veya ülke ekonomisine fayda sağlayacak şekilde bu teknolojiyi kullanan firmaların, belli limitlerde desteklenmesi bir süredir hayatta olan bir konu. KOSGEB'in bu alandaki girişimini son derece doğru buluyorum. Biz de Kapasitematik gibi bir yazılımı ülkeye kazandırdığımız için son derece gururluyuz. Şirket maliyetleri düşerken, hem üretici hem de ülkemiz kazanıyor. Kapasitematik'i kullanan şirketlerin yüzde 60'a kadar devletten hibe alabilmesi de bu tür yatırımların önünü açıyor.İşletmelerini yeni çağa hazırlamak ve karlılığını artırmak için bu destekten yararlanmak isteyen işletmelere; yazılım giderleri olarak 100 bin TL hibe (geri ödemesiz), 100 bin TL de faizsiz kredi desteği verilirken destek oranı Türkiye genelinde yüzde 60'ı buluyor. Yerli makine alımlarında yüzde 15 oranında artı ilave yapılırken faizsiz krediler de 18 ay ödemesiz 42 ay vadeli olarak sunuluyor" dedi.

SON BAŞVURU TARİHİ 2 MAYIS

Bu önemli projeye imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilirken, bu işletmelerin 2018 yılında bilanço esasına göre defter tutması ve 2018 yılı verilerine göre net satış hasılatının en az 500 bin TL olması şartı aranıyor. Projeye son başvuru tarihi ise 2 Mayıs 2019 olarak belirtildi.

Kaynak: Bültenler