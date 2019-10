"Tasarrufa dayalı finansman sektörü 2019 sonunda 18 milyar TL olacak"

Tasarruf AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Narman , tasarrufa dayalı finansman sağlayan sektörün cirosunun 2019 yılı sonunda 18 milyar TL'ye ulaşacağını, 4 yılın sonunda da 60 milyar TL bandına kadar ulaşabileceğini söyledi.Bireylere sıfır faizli ürün ve hizmetler sunan finans şirketi Tasarruf AŞ, şirket tanıtımını 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü'nde yaptı. Tasarruf AŞ'nin gelecek planları ve müşterilerine sunduğu hizmetlerin değerlendirildiği toplantıda konuşan Tasarruf AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Narman, tasarrufa dayalı finansman modeliyle sahiplenilen ev oranının 2023 itibarıyla Türkiye'de satılan konutların yaklaşık yüzde 20'sine karşılık geleceğini söyledi.Tasarrufa dayalı finans modelinin ABD, Almanya ve İngiltere'de de uygulandığının altını çizen Narman, "Dünya geneline bakıldığında geleneksel finans sistemi tarafından yapılan konut ve araç finansmanı ürünlerinin yetersiz kaldığı ve risk algısının çok yüksek olduğu görülüyor. Bu sebeple gelişmekte olan ülkelerde maliyetler yükseliyor. Bu durum konut ihtiyacı olan veya taşınmaza yatırım yapmak isteyen bireylerin finansmana ulaşımını zorlaştırarak konut problemine sürdürülebilir çözümü engelliyor." diye konuştu.Tasarrufa dayalı finansman sağlayan sektörün her geçen gün daha da büyüdüğüne vurgu yapan Narman, "Sektörün 2016'daki cirosu 2 milyar TL iken, 2017'de 3,5 milyar TL, 2018'de 7 milyar TL, 2019'un ilk 9 ayında ise 13 milyar TL'yi şimdiden geçmiş durumda. 2019 kapanışı olarak da 18 milyar TL ciro beklenmektedir. Sektörün cirosu bu haliyle 2. yılın sonunda 40 milyar TL 4. yılın sonunda ise 60 milyar TL bandına gelecektir." dedi.Tasarruf AŞ'nin 11 şubesi ve 100 çalışanı olduğunu anlatan Narman, hedeflerinin gelecek yıl 60 şubeye ulaşmak olduğunu söyledi.Narman, "Şu anda web sitesinden canlı bir şekilde tasarruf uzmanları ile online görüşme fırsatı başlattık. İnsanların güvenine ulaşmak için güvenilir ve faizsiz bir iş modeli sunuyoruz. İnsanlar tasarruf ettikleri sürece büyük fedakarlıklara gerek kalmayacaktır. Her birey tasarruf ederek hayallerindeki ev ve arabaya sahip olabilecek." ifadesini kullandı.Tasarruf AŞ Genel Müdürü Eda Yazıcı Belgen ise her haneye dokunabilecek ve fark yaratacak hizmetler sunduklarını anlattı.Faiz yükünün olmaması ve çok alternatifli taksit seçenekleri ile Tasarruf AŞ'nin büyük avantaj sunduğunu söyleyen Belgen, "Öncelikle kişilerin para biriktirdikleri sürede 'paramız ne olacak' düşüncesi onları endişeye sev ediyordu. Biz de bu noktada HDI Sigorta ile kişilerin paralarını güvence altına alıyoruz. Güven yatırım için çok hayati bir konudur. Siber güvenlik ve teknoloji konusunda da Turkcell ile iş birliği yaptık." dedi.