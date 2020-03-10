Tasarrufa dayalı finansman sektörünün büyüklüğü 15 milyar lirayı aştı
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, tasarrufa dayalı faizsiz finans modelinin 2016 cirosunun 2 milyar lirayken, 2017'de 3,5 milyar lira, 2018'de 7 milyar lira ve 2019'da da 15 milyar lirayı aşan rakamla çok ciddi meblağa ulaşmış durumda olduğunu bildirdi.
10.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:43
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, tasarrufa dayalı faizsiz finans modelinin 2016 cirosunun 2 milyar lirayken, 2017'de 3,5 milyar lira, 2018'de 7 milyar lira ve 2019'da da 15 milyar lirayı aşan rakamla çok ciddi meblağa ulaşmış durumda olduğunu bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
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Etiketler : Nureddin Nebati, Maliye, Ekonomi
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