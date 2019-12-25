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Tasavra Çayındaki sular artık Beydağ Barajına aktarılacak

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Beydağ Barajı ilave su temini projesinin birinci aşaması olan Beydağ'dan Küçük Menderes Nehrine akan Tasavra Çayı ile diğer akarsuların Beydağ Barajına aktarılma projesinin hemen hemen tamamlandığını ve baraja takviye su girişinin yapıldığını bildirdi.

25.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:58 Tasavra Çayındaki sular artık Beydağ Barajına aktarılacak
Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Beydağ Barajı ilave su temini projesinin birinci aşaması olan Beydağ'dan Küçük Nehrine akan Tasavra Çayı ile diğer akarsuların Beydağ Barajına aktarılma projesinin hemen hemen tamamlandığını ve baraja takviye su girişinin yapıldığını bildirdi.

Küçükmenderes havzasının sulanması için büyük rol oynayan Beydağ Barajına, ilave su temini için proje faaliyete geçti. Açıklama, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar'da geldi. Yılmazlar, Beydağ Barajı ilave su temini projesinin birinci aşaması olan Beydağ'dan Küçük Menderes Nehrine akan Tasavra Çayı ile diğer akarsuların Beydağ Barajına aktarılma projesinin tamamlandığını söyledi. Baraja takviye su girişinin yapıldığını ifade eden Yılazmlar, proje ile yıllık 10 milyon metreküp suyun Beydağ Barajına girmesinin hesaplandığını ifade etti. Yılmazlar, "DSİ yetkililerinden aldığımız bilgile göre, projede üç ana su biriktirme regülatörü de tamamlandı. Buna göre Mutaflar, Tabakhane ile Dudular regülatöründe biriktirilen sular, Beydağ Barajına aktarılacak. Yaklaşık üç kilometre CTP boru döşeme işlemi yapılarak sürdürülen projede kış aylarında çaylara akan suların Beydağ Barajı'na aktarılması planlanıyor" dedi.

Projenin bir yılda tamamlandığını belirten başkan Başkan Yılmazlar, Beydağ Barajındaki su miktarının bu yıl yüzde 10 seviyesinin altına düştüğünü belirterek, "Barajdaki su besleme kaynakları bu yıl arttı. Yağmurlar yağdığında su oranının geçtiğimiz yıllara oranla artmasını bekliyoruz. DSİ'ye teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - İZMİR

Feridun Yılmazlar, Menderes, Beydağ, Güncel

Kaynak: İHA

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