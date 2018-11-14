Taşburun, 'Çöpburun' Oldu

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:13



14 Kasım 2018 Çarşamba 11:13

AYDIN'ın Didim ilçesinde yer alan, balıklarıyla ünlü Taşburun bölgesindeki balıkçı limanının çöplüğe dönüştüğünü gören doğaseverler, tepki gösterip, yetkilileri göreve çağırdı.Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyeleri, Taşburun Limanı'nın çöplüğe dönüştüğü bilgisi üzerine bölgeye gitti. Yapılan incelemede, Büyük Menderes Deltası'nın güneyindeki limanın, bazı duyarsız balıkçılar tarafından kirletildiği görüldü. Limanın, Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından Büyük Menderes Deltası'nın bittiği yerde başladığı, 1980'li yıllarda sazlı balıkçı kulübelerinin olduğu dönemlerde Didim'e gelen yerli- yabancı turistlerin uğrak yeri olduğu belirtildi.'ORKİNOS KAFALARI ÇEVREYE ATILMIŞTI'EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Taşburun Limanı'nın bir dönem özgün yapısı, pırıl pırıl denizi ve temiz çevresiyle tanındığını söyledi. Limandaki bazı duyarlı balıkçıların şikayetlerini dinlemek için bölgeye gittiklerini anlatan Sürücü, "Balıkçı teknelerinin olduğu limanda denizin içinde parçalanmaya başlamış, mültecilerin kaçırılmasında kullanılan birçok tekne ile karşılaştık. Ağır koku içinde yaptığımız incelemelerde, inanılmaz bir çevre kirliliğinin yaşandığını gördük. Bugüne kadar deniz kıyılarında pek karşılaşmadığımız şekilde 'Böyle kirlilik olur mu?' dedirten kirlilikle karşılaştık. Ağır kokuların kaynağı olan devasa boyutlardaki orkinos kafalarını, avlayanlar tarafından gövdelerinden ayrıldıktan sonra denizin her tarafına atılmış durumda olduğunu gördük. Birçok balık ölüsünün yanı sıra kedi gibi hayvanların da öldükten sonra denize atıldıklarını tespit ettik. Denizin içindeki çöpleri karıştırırken, 'chelonia mydas' türü bir yeşil kaplumbağanın olduğunu gördük. Nesli tehlike altında olan ölü yeşil kaplumbağayı çöplerin arasından çıkarıp, doku örneklerini alıp, ölçümlemelerini yaparak kayıt altına aldık" diye konuştu.'HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR'Deniz yüzeyinin ve kıyıların vahşi çöplük alanına dönüştüğünü, denizin altında ne kadar çöp olduğunun bilinmediğini belirten Sürücü, "'Bu kadar da olmaz' dedirten görüntülerin yaşandığı limanda, çöplerin kaynağı belli. Ancak duyarlı bazı balıkçıların feryatlarına bugüne kadar hiçbir ilgili kurum cevap vermemiş. Buradaki çöplerin halk sağlığını etkilememesi için ivedilikle toplanması gerekiyor. Başta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olmak üzere Aydın Büyükşehir ve Didim belediyelerine bu konuda büyük iş düşüyor. Buradaki çöpleri toplamak zor değil. Toplandıktan sonra da buraya çöp konteynerleri yerleştirilerek, çöpler düzenli olarak alınmalı ve denetimler yapılı. Yapılacak çalışmalar hem insan sağlığına, hem deniz ekosistemine olan olumsuz etkileri hem de görüntü kirliliğini önleyecektir" dedi.EKODOSD Başkanı Sürücü, Taşburun Limanı'ndaki çevre kirliliğinin takipçisi olacaklarını kaydetti.- Aydın