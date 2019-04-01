Taşçı: "Nerede Kalmıştık"

Kaynak: İHA

31 Mart 2019 Yerel seçim sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre Büyük Birlik Partisi Adayı Necmettin Taşçı Oltu Belediye Başkanı seçildi.1999-2004 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkanlığı görevi yapan Taşçı, bu seçimde Cumhur İttifakı'nın adayına karşı büyük bir başarı göstererek ipi göğüsledi.Seçime bir gün kala binlerce vatandaşın katılımı ile gerçekleştirdiği mitinginde, seçim sonucunun sinyalini veren Taşçı cephesinde sonuçlar memnuniyetle karşılanırken, kutlamalar da erken başladı. Vatandaşlar, sandıklar açılmaya başladıktan kısa bir süre sonra, sandık müşahitleri aracılığıyla alınan bilgiler doğrultusunda BBP karargahı önüne akın etti. Yoğun kalabalık, parti görevlilerinin eline ulaşan sonuçlara göre kutlamalara erken başladı. Kale Meydanı'nda toplanan vatandaşlar davul zurna eşliğinde halay çekip seçim galibiyetini kutladı.Bu arada zafer coşkusunu Oltulularla paylaşan Başkan Necmettin Taşçı, "Yapmış olduğumuz bayrak yarışında sizlerin yardımıyla BBP Belediye Başkan adayı olarak bu mutluluğu hep beraber paylaştığımız için çok mutluyum. Hepinizi tekrar selamlıyorum. Onlar da bizim kardeşlerimiz, hemşehrilerimiz, yoldaşlarımız. Bu bayrak yarışında biz birinci geldik, onları da tebrik ediyorum. Sizden arzum, bu akşam sükünet içerisinde herkes evine gitsin. Yarın akşam aynı yerde kutlama programı yapacağız" dedi.Bu arada Belediye Meclisi üyesi sayısında da Cumhur İttifakına karşı 9'a 6 üstünlük sağlayan Büyük Birlik Partisi tarihinde ilk kez Oltu'da tarihi bir zafere imza atmış oldu. - ERZURUM