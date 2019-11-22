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TASD/Endican: Ayakkabı ihracatı yüzde 5.8 artışla 816 milyon doları aştı

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulsabur Endican, yıllık 500 milyon çift üretim kapasitesi bulunan Türkiye ayakkabı sektöründe ülke ihracatı olarak yılın 10 ayında yüzde 2.1 artarken, ayakkabı ihracatının ise yüzde 5.

22.11.2019 12:21 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:21TASD/Endican: Ayakkabı ihracatı yüzde 5.8 artışla 816 milyon doları aştı
Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulsabur Endican, yıllık 500 milyon çift üretim kapasitesi bulunan Türkiye ayakkabı sektöründe ülke ihracatı olarak yılın 10 ayında yüzde 2.1 artarken, ayakkabı ihracatının ise yüzde 5.8 yükselişle 816 milyon doları geçtiğini belirtti.

TASD, ayakkabı sektöründeki son gelişmeleri değerlendirmek, sorunları belirlemek ve çözüm yolları geliştirmek amacıyla sektör toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Endican, yıllık 500 milyon çift üretim kapasitesi bulunan Türkiye ayakkabı sektörünün, konkordatolar nedeniyle kapasitesinin hepsini kullanamadığını söyledi.

Endican, Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden olan ayakkabıda iç ve dış ticaretin 9 milyar dolara ulaştığını belirterek, ülkenin hemen hemen her bölgesinde önemli üretim merkezlerinin bulunduğunu ifade etti.

"Üretim bantlarının geliştirilmesi gerekiyor"

Endican, sektörün üretimde, tasarımda ve ihracatta her geçen gün kendisini geliştirmesine rağmen hak ettiği değeri göremediğini belirterek, "Yılın 10 ayında ülke ihracatı yüzde 2.1 artarken, ayakkabı ihracatı ise yüzde 5.8 yükselişle 816 milyon doları geçti. Yani ayakkabıdaki artış genel artışın yüzde 176 üzerinde. Ancak bu noktada endüstriyel üretim konusunda sıkıntılar bulunuyor, global firmaların daha çok gelmesi için üretim bantlarının geliştirilmesi gerekiyor" dedi.

"Çeklerin ödenmemesi halinde zincirleme sorunlar oluşabilir"

Ayakkabıda perakendecilerin konkordato sürecine girmesinin özellikle üreticiler için sıkıntı doğurduğunu vurgulayan Endican, "Sektörde 18 aya varan uzun vadelerin bir anda 5-6 aya çekilmesi ve perakendecilerin farklı sektörlere yatırım yapması konkordato süreçlerinin ana sebeplerini oluşturuyor. Burada bizi bekleyen diğer sıkıntı ise konkordato sürecine girmiş firmaların piyasada vadesi gelmeyen çeklerinin bulunması. Vade tarihleri geldiğinde ödemelerin aksaması halinde zincirleme sorunlar oluşacaktır" diye konuştu.

"Konkordatonun daha fazla zarar vermemesi için taleplerimiz var"

Endican, ayakkabıda sektöründeki firma ve markalarda konkordatoların ekonomiye daha fazla zarar vermemesi ve üreticilerin korunması adına bazı önerilerinin bulunduğu:

1) Konkordato ilan eden firmaların çeklerinin dondurulduğu gibi bu firmalarla iş yapan ve mağdur olan tedarikçilerimizin de çekleri dondurulmalı.

2) Konkordato mağduru imalatçılardan süre bitene kadar sigorta primi ve vergi alınmamalı.

3) Konkordato ilan eden firmaların diğer şirketlere verdiği çeklerdeki tutar kadar bu firmalara faizsiz kredi verilmeli. (Fotoğraflı)


- İstanbul

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: DHA

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