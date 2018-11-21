Taşdelen'den Park Rekoru: 68 Yeni Park

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:22



21 Kasım 2018 Çarşamba 11:22

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, göreve geldiği 2014 Nisan ayından bu yana ilçeye 68 yeni park kazandırarak bu alanda önemli bir rekora imza attı.Park ve yeşil alan zengini Çankaya, Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in 4 buçuk yıllık döneminde 68 yeni parka daha kavuştu. Bu alanda büyük bir rekor sayılacak yeni parklar, ilçeye yaklaşık 600 bin metrekare yeni park ve yeşil alan kazandırmış oldu.Çankaya Evlerinden kreşlere, yüzme havuzlarından sosyal tesislere kadar birçok alanda rekorlara imza atan Taşdelen'in en büyük hizmetlerinden biri de yeni parklar oldu. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in göreve gelir gelmez projelendirdiği parklar 4 buçuk yılda birbiri ardına açılarak halkın hizmetine sunuldu. Yapılan 68 yeni park ile ilçedeki park ve yeşil alan sayısı 500'ü çoktan geçti.3 ayda 13 parkTarihinin en büyük yatırım dönemini yaşayan Çankaya Belediyesi, 2018 yılını da büyük yatırımlarla geçirdi. Ahmet Çavuş, Ali Kızıltuğ, Beytepe, Duygu, Kamer Genç, Orhan Veli, Ozancan Akkuş, Münir Özkul, Nene Hatun ve Reyhan Şar parklarını açan Belediye, yapımı tamamlanmak üzere olan Adalet, Okyanus, Deniz ve Gabriel Garcia Marquez parklarını da hizmete sunarak yaklaşık 3 ayda 13 yeni parkı daha ilçeye kazandırmış olacak. Böylece, 4 buçuk yılda 68 gibi rekor bir sayıya ulaşan Çankaya Belediyesi, aynı zamanda bu parklara verdiği isimlerle de dikkat çekiyor.Büyük parklara büyük isimlerÇankaya, sanattan bilime, spordan edebiyata, siyasetten demokrasi şehitlerine kadar birçok alanda toplum hafızasında yer etmiş büyük değerlerinin isimlerini de yeni parklarında yaşatıyor. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adı olmak üzere İsmet İnönü, Aziz Sancar, Can Yücel, Destina Peri Parlak, Hayrettin Karaca, Bülent Ecevit, Orhan Veli, Şenol Güneş, Tarık Akan, Tayfun Talipoğlu gibi birçok toplumsal değerin isimlerinin yaşatıldığı parklar, ilçenin yeşiline de yeşil kattı.55 bin metrekareye İsmet İnönü adı verildiÇankaya Belediyesi halkın kullanımına sunduğu parklardan birisine ise Lozan Anlaşması'nın baş mimarı İsmet İnönü'nün adını verdi. Sadece Çankaya'nın değil Ankara'nın da en büyük parklarından olan İsmet İnönü Parkı, Birlik Mahallesi'nde 55 bin metrekare alana kurulu.Orta meydan, kapalı ve açık bölümleri olan kafeterya, büyük bir süs havuzu, 2 metre genişliğinde doğal dere ile bisiklet ve araç yolları bulunan park, görsel güzelliğiyle şehrin içine doğadan bir parça sunan bin 495 metrekare büyüklüğünde biyolojik göletiyle de dikkat çekiyor.Aziz Sancar ve Orhan Veli de Çankaya'da2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adının verildiği Yukarı Öveçler Mahallesi'ndeki park, DNA teması ile dikkat çekiyor. 10 bin 400 metrekare alana sahip olan park, çocuk oyun alanları, oturma alanları, meydan, koşu yolu ve fitness alanına da sahip. Parkta ayrıca, iki fıskiyeli havuzda bulunuyor."Anlatamıyorum", "İstanbul'u Dinliyorum", "Vatan İçin", "Bedava", "Açsam Rüzgara", "Gün Olur" ve "Bekliyorum" gibi unutulmaz şiirlerin şairi Orhan Veli Kanık'ın adı Alacaatlı Mahallesi'nde yaşıyor. 11 bin 596 metrekarelik park, yeşil dokusu ve her yaştan insana hitap eden özellikleriyle halkın yeni yaşam alanı oldu. - ANKARA