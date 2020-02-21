Haberler » Spor » Taşdemir: 'İkinci yarının başında gol atınca ipler bizim elimize geçti' - Spor

Taşdemir: "İkinci yarının başında gol atınca ipler bizim elimize geçti"

Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Atanın koruyabileceği bir maç olacaktı, nitekim de öyle oldu.

21.02.2020 22:48 | Son Güncelleme: 21.02.2020 22:48Taşdemir:

Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Atanın koruyabileceği bir maç olacaktı, nitekim de öyle oldu. İkinci yarı bir anda fırsat bulduk. Bu fırsatı gole çevirince bütün ipler bizim elimize geçti" dedi.


TFF 1. Lig'in 23. hafta müsabakasında evinde Menemenspor'u ağırlayan Osmanlıspor, maçtan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı. Alınan galibiyetle ligde puanını 21'e yükselten başkent temsilcisi 4 haftalık 3 puan hasretine son verdi. Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında, oynanan futboldan memnun olduğunu dile getirerek, "Zor bir maçtı. Rakibimiz bu ligin mücadele gücü yüksek takımlarından biriydi. Atanın koruyabileceği bir maç olacaktı, nitekim de öyle oldu. İkinci yarı bir anda fırsat bulduk. Bu fırsatı gole çevirince bütün ipler bizim elimize geçti. Oyuncularım canla başla mücadele etti ve geçen haftalarda yaşadığımız olumsuzlukları yaşamadan maçı galibiyetle bitirdik. Alt tarafta kıyasıya bir mücadele var. Bizim için önemliydi. Bundan sonraki maçlarda inşallah, bu ciddiyetle devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA


Türkiye Futbol Federasyonu, İsmet Taşdemir, Osmanlıspor, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 23:08:25