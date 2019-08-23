Taşdibi'nde yol geçişi rahatlatıldı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların altyapı noktasında ihtiyaç duyduğu çalışmalarla sorunları gidermeye devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Saruhanlı ilçesine bağlı Taşdibi Mahallesi'nde dere yatağında koruge boru ile yol geçiş çalışması gerçekleştirdi. MASKİ ekipleri bu çalışma sayesinde, yağışlı havalarda ekili ve dikili arazilerin bulunduğu bölgede vatandaşların yaşadığı sıkıntıyı ortadan kaldırdı.

MAHALLE MUHTARINDAN TEŞEKKÜR

Taşdibi Mahalle Muhtarı Ali Çakal, "Çalışmamız yapılmadan önce o bölgede çamur ve su birikintisi sorunu vardı. Tarlasına, bahçesine giden vatandaşlarımız oradan yürüyerek ya da traktörle geçerken zorluk çekiyorlardı. Şuan için sıkıntımız giderildi. Bu hizmetlerin devamını da bekliyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.