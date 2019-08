Taşdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

MHP Gaziantep milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan MHP Gaziantep milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, büyük milletleri ve medeniyetleri yok etmenin zor olduğunu söyledi. Taşdoğan mesajında, "Binlerce yıllık muhteşem mazinin harcıyla yoğrulmuş Türk milletini ve medeniyetini yok saymak, ortadan kaldırmaya yeltenmek yapılacak en büyük hataydı. Bu hatayı adi bir iştahla yaptılar. Batı, tek dişi kalmış medeniyetiyle hunharca saldırdı. Osmanlı'nın toprakları harita üzerinde paylaşıldı. Cihan, hiç görmediği kadar büyük muharebelere şahit oldu. Tabir yerindeyse gelen vurdu, giden vurdu. Yüzyıllardır aynı coğrafyada Türk'ün şaşmaz adaleti ve koruması altında rahat bir yaşam sürenlerin çoğu da bu saldırılara destek verdi. Türk, kendi kaderiyle baş başa kalmıştı" dedi. Milletvekili Taşdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:"Samsun'dan başlayan Kurtuluş Savaşı'na yedisinden yetmişine her fert katılmıştır. Kadın, kız, kızan "Nerede bir Anadolu türküsü duysam şairliğimden utanırım." diyor, ya şair. Anadolu türküleri kolay yazılmamıştır. Her satırında, her sözcüğünde Anadolu insanının vakarı, vefası, acısı, yiğitliği vardır. İşte Kurtuluş Savaşı, bir milletin var olup yok olma mücadelesinin adıdır. ve türkülerimizin şairleri neden utandırdığının en güzel anlatımıdır. Büyük komutan ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal'in "Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir, ileri!" emriyle yekvücut olan Türk milleti, varını yoğunu ortaya koymuş ve yine bir destan yazmıştır. 30 Ağustos 1922 tarihinde düşmana son darbe vurulmuş ve adi bir iştahla saldıran bütün cihanla hesap görülmüştür. Türk çocuğu bununla gurur duymalı, kendisine emanet edilen vatana sahip çıkmalıdır. Vatanı sevmek, toprağı kutsal bilmek; ilmin ve irfanın ışığında ülkemize hizmet etmekle mümkündür. 30 Ağustos 1922 tarihinde Mustafa Kemal'in başkumandanlığında Dumlupınar'da kazanılan, Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz, gururla ve onurla kutladığımız milli bayramımızdır. Yüce Türk Milleti'nin Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Ulu önder Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun." - GAZİANTEP