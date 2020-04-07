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Taşdoğan'dan Berat Kandili mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, yayımladığı mesajla, tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladı.

07.04.2020 09:52 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:15
Taşdoğan'dan Berat Kandili mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, yayımladığı mesajla, tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Taşdoğan, yayımladığı mesajında kutlu kandil gecesinin kurtuluşa ve feraha vesile olmasını temenni etti.

Taşdoğan, mesajında, "Berat etmek her türlü günah ve kötülüklerden arınmaktır. Allah'ın (CC) kullarına bağışladığı bir lütuftur. Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olması, Miraç Kandili'nin her türlü yakarışlara açık bulunması bizlere bütün çıplaklığı ile hakikati haykırıyor. Sanki bizleri cennete almak için türlü türlü yollar açılıyor, zaafa uğramış her mukaddesatımız için kurtuluş kapısı aralanıyor. Berat Kandili gibi mübarek gün ve gecelere bu ana bakış açısıyla bakılması gerektiği kanaatindeyim. Küfür tek bir güçtür ve küfür dünya var olduğundan bu yana saldırmaktadır. Şüphe götürmez bir gerçektir ki saldırmaya da devam edecektir. İslam hakikatleri ile Türk töresinin harmanlanmasından ortaya çıkan Türk-İslam ülküsü bu bahsedilen küfre karşı en şiddetli mücadeleyi vermiştir, en amansız mücadeleyi vermeye de devam edecektir. İslam'ın yılmaz bekçileri olarak, nefsimizi devre dışı bırakmaya namzetiz. Bizim davamız nefis davası değildir. Ecdadın 'Ya şehit, ya gazi' şiarı doğrultusunda bu aziz millet, Allah'ın hükmünü galip kılmak için hazırdır. Tek gayemiz Yüce Mevla'mın rızasıdır. Hakikat tektir ve hakikat yalnız ve ancak O'nun rızasını kazanmaktır. Şahsımızda gerisi teferruattır. Neslimizi, nefsimizi yukarda belirttiğim doğrultularda terbiye ve disiplin altına almalıyız. Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlayarak geleceğe emin adımlarla, barış, kardeşlik ve huzur içinde ilerlemeliyiz. Dünya genelindeki virüs salgını dolayısıyla birlik ve beraberliğe daha fazla ihtiyacımızın olduğu günler geçirmekteyiz. Aziz Türk milleti bu badireyi de milli bir duruş sergileyerek atlatacaktır. Bu uğurda canla başla mücadele eden sağlık personelimize teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Allah onların yar ve yardımcısı olsun. Bu mübarek günde ellerimizi açıp dua ediyor, Yüce Mevla'ma yakarıyoruz. 'Milletimizi ve devletimizi her türlü kötülük ve musibetlere karşı koru ya Rabb'. Salgın günlerini en az zararla atlatıp Ramazan'a kavuşmayı diliyorum. Türk milleti yardımlaşma ve dayanışmaya çok önem verdiğini bir kez daha göstermiştir. Asil olanı her daim yapma, asil olanda ısrar etme, asil olanın yanında durma cihetleriyle aziz milletim dünyaya örnek olacak davranışlarını yine sergilemiştir, sergilemeye devam etmektedir. Bütün dünya bu takdire şayan davranışları hayret ve gıpta ile izlemektedir. Komşusu aç iken tok yatmayan bir anlayışın karşısında kim ve ne durabilir ki? Bütün Türk milletinin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Salgın dolayısıyla vefat eden yurttaşlarımıza rahmet diliyorum. Hastalarımıza şifalar diliyorum. Güzel günlerin pek yakında olduğunu, bu sıkıntılı günleri yeneceğimizi tekrar belirtiyor, vatandaşlarımızdan Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarını dikkate almalarını rica ediyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Kandil Dağı, Gaziantep, Güncel

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