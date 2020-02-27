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Taşdoğan'dan kandil mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

27.02.2020 09:58 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:58Taşdoğan'dan kandil mesajı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan MHP Gaziantep milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, mesajında, "Aziz dinimiz İslam'ın edebiyatından ziyade hakikatiyle hemhaliz. Rahmetinden, merhametinden, haşmetinden, ulviyetinden zerre kadar şüphemiz yoktur. Yüce Mevla'm, hangi cihetten bakarsanız bakınız bizlere her daim merhametiyle muamele eder. Hakim bir zeka ve kılı kırk yarar derecesinde bir incelikle baktığımız vakit yüce dinimizin insana kolaylıklar sunduğunu görürüz. Mübarek üç aylarımız başlamıştır. Ayların en hayırlısı olan Ramazan'a ulaşmak için sabırsızlanmaktayız. Yüce Mevla'm'ın rahmet ve merhametini dileniriz. Dualarımız; vatanımızın, milletimizin birliği ve dirliği içindir. O, kendisine el açıp samimiyetle bir şekilde dua eden hiçbir kulunu reddetmez. İşte bu sebepten yalnız ve ancak O'na kulluk ederiz. İslam'ın hakikatlerinin Türk'ün töresiyle harmanlanmasından ortaya çıkan Türk-İslam ülküsü, bu bahsedilen küfre karşı en şiddetli mücadeleyi vermiştir, en amansız mücadeleyi vermeye de devam edecektir. Bütün İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutluyorum. Duaların kabul olmasını bir kez daha Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Üç ayların hayır, hasenat ve ibadetlerimizin daha bereketli geçmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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