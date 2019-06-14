14.06.2019 13:38
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Taşdoğan'dan karne mesajı

Taşdoğan

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Taşdoğan, mesajında, yıl boyunca çok çalışıp yorulan öğrencilerin dinlenmeyi hak ettiğini belirterek, tatilde bol bol okuma yapmalarını istedi.
Çocukların beden ve ruh dünyasını çağdaş seviyeye taşıyacak her türlü spor ve kültürel programların tatillerin vazgeçilmez aksiyonları olduğuna değinen Milletvekili Taşdoğan, milli eğitimin vazgeçilmez unsurları olan öğretmenlere de minnet borçlu olduklarını kaydetti.
Karne notları ne olursa olsun anne ve babaların çocuklarına ilgi ve alakalarını ziyadesiyle göstermesinin çocukların özgüven ve benliklerini kazanmaları hususunda mühim olduğunu ifade eden Taşdoğan, öğrencilerin ilgi ve istidatları doğrultusunda yönlendirilmelerinin güvenli bir geleceğe ulaşmalarının teminatı olduğunu belirtti.
Bütün öğrencileri ve öğretmenlerin karne sevincini paylaştığını aktaran Taşdoğan, "Kazasız ve belasız güzel bir tatil geçirilmesi dileklerimi sunuyorum. Bütün öğrencilermize sağlık ve esenlik diliyorum." açıklamasında bulundu.
Kaynak: AA
Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep, MHP, Milletvekili, Güncel

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