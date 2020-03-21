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Taşdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Miraç Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

21.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:00
Taşdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Miraç Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Miraç Kandili'nin İslam dünyası için önemli ve uhrevi bir havasını bulunduğunu belirterek vatandaşların kandilini tebrik etti.

Taşdoğan, Miraç Kandili ile ilgili yayımladığı mesajında, "Miraç, yükseliş demektir. Bizim için bu gecenin ayrı bir önemi, ayrı bir uhrevi havası vardır. Yüce Yaratan İsra Suresi'nde 'Kulunu (Muhammed -Aleyhissalatü Veselam-'ı) bir gece, Mescid-i Haram'dan kendisine bazı ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla görendir' diye buyururken bu geceye, Miraç gecesine işaret ediyordu. Bu gece, Peygamber Efendimiz (SAV)'in 'Sidretü'l-Münteha' denilen en üst makama ulaştığı, o yüce makamdan hediyelerle ve ümmetine müjdelerle döndüğü gecedir. Bu gece, dinin direği diye tanımlanan namazın Müslümanlara hediye edildiği gecedir. Bu gece, müminin miracının namaz olduğu gecedir. Dünyanın Covid-19 denilen virüs belasıyla savaş verdiği bir zamanda hiç şüphe yok ki bizler de millet olarak ciddi bir mücadele vermekteyiz. Zor zamanında sabrı, şükrü ve duayı kendine kalkan eden biz Müslümanlar için bu gece daha bir anlam kazanmaktadır. İlk defa camilerimizden uzakta, evlerimizde mahzun kutlayacağımız bu geceyi sabır ve dua gecesi olarak değerlendirmeliyiz. Tüm İslam aleminin Miraç gecesini kutluyor, Evinde Kal Türkiyem diyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler : Milliyetçi Hareket Partisi, Miraç Kandili, Gaziantep, Güncel

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