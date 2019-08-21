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TAŞGAD'dan şehit ve gazi yakınlarına yönelik piknik etkinliği

Bitlis'in Tatvan ilçesinde faaliyet yürüten Tatvan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği (TAŞGAD) tarafından şehit ve gazi yakınlarına yönelik piknik etkinliği düzenlendi.

21.08.2019 09:45 TAŞGAD'dan şehit ve gazi yakınlarına yönelik piknik etkinliği
Bitlis'in Tatvan ilçesinde faaliyet yürüten Tatvan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği (TAŞGAD) tarafından şehit ve gazi yakınlarına yönelik piknik etkinliği düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Ahde Vefa" isimli proje kapsamında ilçenin Van Gölü sahilindeki piknik alanında düzenlenen organizasyona ilçedeki şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra Kaymakam Mehmet Ali Özkan ve kurum amirleri katıldı. Etkinliğe katılarak ilçedeki şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya gelen Kaymakam Mehmet Ali Özkan, TAŞGAD Başkanı Yafes Akkaya'dan organizasyon ile ilgili bilgi aldı.

Kaymakam Özkan, daha sonra masaları tek tek dolaşarak etkinliğe katılan şehit ve gazi yakınlarıyla ilgilendi.

TAŞGAD Başkanı Yafes Akkaya ise, TAŞGAD adına Kaymakam Özkan'a teşekkürlerini iletti. - BİTLİS

Bitlis, Güncel

Kaynak: İHA

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