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Taşıdığı camlar üzerine devrilince ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cam fabrikasında taşıdığı camlar birden patlayarak üzerine devrilen işçi ağır yaralandı.

02.09.2019 20:32 Taşıdığı camlar üzerine devrilince ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde cam fabrikasında taşıdığı camlar birden patlayarak üzerine devrilen işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, İnegöl ilçesi Ağaç İşleri Sanayisi'nde 13. Sokak'taki bir cam fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan 29 yaşındaki Muhammet Bekri P.'nin taşıdığı camlar birden patlayarak üzerine devrildi. Talihsiz işçi patlayan camlar nedeniyle kanlar içerisinde kaldı. İlk müdahaleyi mesai arkadaşlarının yaptığı işçi, olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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