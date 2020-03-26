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Taşımacılıkta ‘mücbir sebep’ kriz yaratabilir

UND Hukuk Danışmanı Ankaralı, koronavirüs nedeniyle lojistiği 'mücbir sebep' kavramı içine dahil etmenin bazı hukuki sorunları da beraberinde getireceğini dile getirdi.

26.03.2020 00:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 00:30
Taşımacılıkta ‘mücbir sebep’ kriz yaratabilir
UND Hukuk Danışmanı Ankaralı, koronavirüs nedeniyle lojistiği 'mücbir sebep' kavramı içine dahil etmenin bazı hukuki sorunları da beraberinde getireceğini dile getirdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler: Ekonomi

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