Taşımalı ikamet velileri kızdırdı Rize 'de eğitimdeki başarısı ile dikkat çeken Merkez Çay İlkokulu'na başka mahallelerde ikamet eden velilerin ilgisi mahallede yaşayan diğer öğrenci velilerinin tepkisine neden olduRİZE - Rize'de eğitimdeki başarısı ile dikkat çeken Merkez Çay İlkokulu'na başka mahallelerde ikamet eden velilerin ilgisi mahallede yaşayan diğer öğrenci velilerinin tepkisine neden oldu.Merkeze bağlı Fener Mahallesi'nde bulunan Merkez Çay İlkokulu eğitimde son yılların başarılı okullarından birisi olması nedeniyle veliler tarafından ilgi görüyor. Mahallede oturan ve okula yeni başlayacak çocuğunu okula kayıt ettirmek isteyen veliler, diğer mahallede ikamet eden ve okula çocuğunu yazdırmak isteyen velilere ise tepki gösteriyor. Başka mahallelerde ikamet eden velilerin okula çocuğunu yazdırabilmek için tanıdığının evinde misafir olarak gösterildiğini iddia eden veliler, kendi çocuklarının eğitim hakkının kısıtlandığını dile getirerek olaya tepki gösteriyor."Her yıl buranın sayısı artar"Bir çocuğu okulun öğrencisi olan ve diğer çocuğunu da mahallesinin okulu olan Çay İlkokulu'na yazdırmak isteyen Kadir Karakan "11 yıldır bu mahallede oturuyorum. Burada her geçen yıl servis sayıları arttı, şube sayıları arttı. Şuanda benim mahallemde maksimum 100 tane birinci sınıfa başlayacak öğrenci var. Okula kayıt yaptıran öğrenci sayısı 196. Misafir ikametgahlar, sahte evraklar, oradan nüfus taşı, buradan nüfus taşı, Salarha Beldesi'nden, Gündoğdu mahallesinden bu kapıya servis geliyor. Benim diğer çocuğum da bu okulda okuyor. Her gün buraya 2 kez gelir giderim, her yıl buranın sayısı artar. Hiçbir çözüm bulunamadı. Bu kadar ikametgah buraya taşınıyor. Bir evde kaç tane çocuk olur, kaç aile olur bunların tespiti yapılamıyor mu? Bizim çocuklarımız burada mülteci oldu, diğer ilçelerden bile öğrenci gelmeye başladı" ifadelerini kullandı."Şikayet edeceksin diyor, ben şimdi 100 kişiyi nasıl tespit edeceğim?"Mahallede ikameti olmayan velilerin çocuklarını tanıdıklarının yanında misafir olarak göstermesine tepki gösteren Karakan "Devletimiz çok güzel kanun çıkarttı, yoğunlukları azaltayım diyor. Taşımalı eğitimlerle falan belli önlemler aldı. Ama denetim nerede? Yine isteyen kişi eşinin dostunun evine misafir yazdırıyor, bu okul alıyor. Ben vatandaş olarak Nüfus Müdürlüğü'ne başvuru yaptığımda mahallesiyle, sokağıyla, caddesiyle ismiyle bana şikayet edeceksin diyor. Ben şimdi 100 kişiyi nasıl tespit edeceğim?" dedi."Okula tek gidemeyen çocuk nasıl misafir oluyor"6 yaşında bir çocuğun okula tek başına gidemezken ailesinden başka bir yerde nasıl misafir olarak kaldığına akıl erdiremediklerini dile getiren bir başka öğrenci velisi Sinan Köse "Bizde çocuğumuzun herkes gibi kaliteli eğitim almasını istiyoruz. Bu durumu nüfusa söylediğimizde bize kapı numarasına kadar istiyorlar. Bizde bu bilgi olsa usulsüzlük var diye savcılığa şikayet ederiz zaten. Bunu devlet kurumlarının bir şekilde kendileri bulup çıkartmalı ve ayıklamaları gerekiyor. 6 yaşında bir çocuğun bir yerde misafir olarak kalamayacağını herkesin bildiği gibi devlet kurumlarımızın da bilmeleri gerekiyor. 6 yaşında bir çocuk okula kendisi tek başına giremezken, teyzesi, amcasıyla ve birçoğu teyze ve amca da değil, onlarda nasıl misafir olabiliyor?" şeklinde konuştu.'Sınıf mevcutları 25 kişiden 40 kişiye çıktı'Okulun fiziki şartlarının öğrenci sayısına göre yetersiz olduğunu dile getiren Fener Mahallesi Muhtarı Kemal Kotil ise "Bizim 5-14 yaş nüfusumuz 85 civarındayken bu okulun nüfusu bin 200 öğrenci. Şuan da nüfusta değişik bir sistem var. 6 yaşındaki çocuk ne hikmetse misafir ettirilebiliniyor. Kanunlarda bir açıklık varmış. Rize'nin neresinde olursa olsun 6 yaşındaki bir çocuğu misafir göstererek buraya kayıt ettirebiliyorlar. Doğal olarak mevcut sınıflar 25 kişiden 35-40 kişiye çıktı. Okulun fiziki şartları da buna müsait olmadığı halde eğitim devam ediyor" ifadelerini kullandı.