Haberler » Güncel » Taşınabilir güç kaynağı içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Haber

Taşınabilir güç kaynağı içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda taşınabilir güç kaynağı içine gizlenen uyuşturucu bulundu.

23.11.2019 20:27 | Son Güncelleme: 23.11.2019 20:27
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda taşınabilir güç kaynağı içine gizlenen uyuşturucu bulundu.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ulukışla ilçesinde R.Y. ve H.O.B.'nin bulunduğu otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç, kısa süren takibin ardından durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 19,08 gram eroin, 2,71 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Bu kişilerle bağlantısı olan S.K'nin ilçedeki evinde de taşınabilir güç kaynağı içine gizlenmiş 7,36 gram sentetik uyuşturucu,1,34 gram eroin, 3 hap, şüphelinin üzerinde de 300 miligram sentetik uyuşturucu ve 2,91 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan 3 şüpheliden R.Y'nin 4 yıl 2 ay, S.K'nin ise 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı öğrenildi.
Taşınabilir güç kaynağı içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Niğde, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
21:33 EGM'den 'Öğretmenler Günü' mesajı
21:32 MSB: PKK/YPG'nin taciz atışlarına karşılık verildi
21:32 Kilisli devlet sanatçısı yavaşca'nın evi müzeye dönüştürülüyor
21:31 Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Çinli turist çift ağır yaralandı
21:30 Fenerbahçe Obradovic ile anlaştı! Yıllık 3 milyon euro kazanacak
21:27 Bodrum'da 7'den 70'e koşu yarışı
21:12 Fahrettin Altun'dan "Beştepe'ye giden İnce" iddiasına ilişkin açıklama: Gerçeği yansıtmıyor
20:57 Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Talat Atilla'nın "Haberi CHP liderine doğrulattım" iddiasına yanıt: Talat Atilla'yı yedi yıldır görmüyorum
20:38 Manisa'da yüzeye çıkan balıkları tutan vatandaşlara uyarı: Bu balıkları yemeyin
19:18 Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili yeni açıklama: Yapılacak bir tane iş var. Söz sırası Sayın Genel Başkan'dadır
19:00 İstanbul'da yarın yapılacak 'Tarihi Yarımada Koşusu' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
23.11.2019 21:34:53