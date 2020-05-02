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Taşınabilir mekanik ventilatör üretildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, solunum sorunu yaşayan hastalar için taşınabilir mekanik ventilatör üretimi gerçekleştirildi.

02.05.2020 18:43 | Son Güncelleme: 02.05.2020 18:45
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, solunum sorunu yaşayan hastalar için taşınabilir mekanik ventilatör üretimi gerçekleştirildi.
Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürü Serkan Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarından gelen talep doğrultusunda, solunum sorunu yaşayan hastaların yer değişikliklerinde kullanılabilecek taşınabilir mekanik ventilatör ürettiklerini söyledi.
BİLSEM'in sağlık çalışanlarından gelen talepleri karşılamak için yoğun çaba harcadığını anlatan Çakır, "Ventilatörü stabil ve doğru olabilmesi açısından doktorların anlattığı şekilde çocuk ve yaşlı hastaların kullanılabilecekleri kapasiteye göre tasarladık ve ilk üretimini gerçekleştirdik. Taşınabilir mekanik ventilatörü şu an için bin 500 liraya üretebiliyoruz." ifadelerini kullandı.
Çakır, üretimi gerçekleştirilen cihazın 4 Mayıs'ta Sağlık Bakanlığına teslim edileceğini bildirdi.
Cihazın kodlamasını gerçekleştiren öğretmen Taylan Çağatay Akın da her yaştan kişinin sağlık değerlerini göstermesinin yanı sıra nefes alabilme desteği sağlayan cihazın seyyar kullanılabileceğini anlattı.
Akın, şunları kaydetti:
"Manuel kullanılabilen 'ambu' dediğimiz solunum desteği sağlayan aparatı, otomatik çalışır hale getirdik. Gerçek solunum cihazlarında olan kapasite ve nefes sayısını bunun üzerine uyguladık. Bebeklerden yaşlıların ihtiyacına kadar aralıktaki bütün değerleri ve nefes ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Aynı zamanda takıldığında oksijen desteği de sağlanabiliyor. Bu cihaz ambulanslarda hastaya müdahalede kullanılabilecek. Yine solunum cihazının yetmediği alanlarda, hastanede hasta nakli sırasında gerekli olduğunda yani solunum ünitelerinin yetişemediği noktalarda mobil solunum cihazı kullanılabilecek. Aküyle de çalışabilir özelliği bulunduğundan, araçlarda şarj edilerek kullanılabilme imkanı da var. Üzerine de 'pulse oksimetre' dediğimiz parmaktan nabız ve kandaki oksijen değerini ölçebilen medikal ürünü özel bir sensörle imal ederek ilave ettik." Taşınabilir mekanik ventilatör üretildi

Kaynak: AA

Etiketler: Serkan Çakır, Ventilatör, Zonguldak, Güncel, Haber

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