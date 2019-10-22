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Taşınan 6 asırlık ağaç ilk meyvesini verdi

Döşemealtında iki yıl önce yol yapım çalışmaları kapsamında taşınan 6 asırlık zeytin ağacı, ilk meyvelerini verdi.

22.10.2019 15:02Taşınan 6 asırlık ağaç ilk meyvesini verdi
Döşemealtında iki yıl önce yol yapım çalışmaları kapsamında taşınan 6 asırlık zeytin ağacı, ilk meyvelerini verdi.
Yol yapım çalışmaları nedeniyle Altınkale Mahallesi'nden Döşemealtı Kent Meydanına taşınan 6 asırlık zeytin ağacının ilk meyvesi alındı.
Döşemealtı Belediyesi ekipleri tarafından 2017 yılında Altınkale Mahallesi'nde yürütülen yol yapım çalışmaları sırasında rastlanan ve özel yöntemlerle bulunduğu yerden alınarak Döşemealtı Kent Meydanında oluşturulan alana taşınan ağacın hasadı belediye ekipleri tarafından yapılacak.
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Yol inşaatı sırasında rastladığımız asırlık zeytin ağacını kesip atmak yerine ekiplerimiz marifetiyle kökünden söküp kent meydanımıza dikmiştik. Titiz bir çalışmayla kent meydanımıza kazandırdığımız asırlık zeytin ağacının yeniden meyve vermeye başlamasından mutluluk duydum." ifadelerini kullandı.

Turgay Genç, Döşemealtı, Güncel

Kaynak: AA

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