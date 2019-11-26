Haberler » Güncel » Taşınan köyde tek başına hayvancılık yapıyor - Haber

Taşınan köyde tek başına hayvancılık yapıyor

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde Şakir Demir (21), baraj inşaatı nedeniyle su altında kalan, daha sonra zamanla suların çekildiği eski köyüne dönüp, tek başına hayvancılık yapmaya başladı.

26.11.2019 12:15 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:15Taşınan köyde tek başına hayvancılık yapıyor

KAYSERİ'nin ilçesinde Şakir Demir (21), baraj inşaatı nedeniyle su altında kalan, daha sonra zamanla suların çekildiği eski köyüne dönüp, tek başına hayvancılık yapmaya başladı. Şakir Demir, amcası Mehmet Demir'in yardımıyla 2 yıldır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlarken, şehirde yaşayan anne ve babası ile kardeşine de destek oluyor.

İlçeye bağlı 600 haneli Çevril Köyü sakinleri, 2003 yılında Yamula Barajı inşaatı nedeniyle evlerini boşalttı. Evleri su altında kalan köylülerin büyük bölümü yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta 'Yeni Çevril' ismi verilen mahalleye, bazıları da şehir merkezine taşındı. Ailesiyle şehre taşınan Şakir Demir, ilerleyen yıllarda baraj suyunun bir kısmı çekilince köye dönerek hayvancılık yapmaya başladı. Liseyi bitirdikten sonra 2 yıl önce hayvancılığa başlayan Şakir Demir, emekli babasının aldığı 15 büyükbaş hayvana, yıkılan evlerin arasındaki mandırada bakıyor. Şakir Demir, amcası Mehmet Demir'in de yardımıyla köyde hayvan yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlarken, şehirde yaşayan ailesine de destek oluyor.

'BURASI HAYVANCILIK İÇİN BULUNMAZ BİR YER'

Köyde tek başına yaşayan Şakir Demir, "2003 yılında gelen baraj nedeniyle köyümüz su altında kaldı. Daha sonraki yıllarda su çekildi. Ben de liseyi bitirince şehirde asgari ücretle çalışmaktansa hayvancılık yapmayı tercih ettim. Babamın yardımıyla eski köyümüze döndüm. Burası hayvanlar açısından da iyi bir konum. Şehirdeki uğraşlardan uzakta duruyoruz. Burada hayvanlarımız ile uğraşıyoruz. Yaptığım işten son derece memnunun ve bu benim kendi işim. Alnımın teriyle ekmeğimi kazanıyorum. Burası hayvancılık için bulunmaz bir yer. Ayrıca eski köyümde bu işi yapmak beni daha çok mutlu ediyor" dedi.

'HAYVANCILIK YAPMAMIZI İSTEMİYORLAR'

Hayvancılık işiyle uğraştığı için evlenemediğini kaydeden Demir, "Bekarım ve görüştüğüm birisi var. Biz bu işi yaptığımızdan dolayı ailesi karşı geliyor. 'Kızımız oralarda yapamaz' diye düşüncelere kapılıyorlar. Şehir merkezinde asgari ücret ile çalışmış olsam kızı verirler. Burada senin kazancını bilmiyorlar. Asgari ücretle şehirde olan insanlar zor geçiniyorlar. Hayvancılık yapmamızı istemiyorlar. Görüşmelerim sürüyor. Kız istese bile ailesi olumsuz düşünüyor" diye konuştu.

Yeğeni Şakir Demir'e yardım eden amca Mehmet Demir ise "Burada yeğenim tek başına hayvancılık yapıyor. Ben de ara ara gelerek ona yardım ediyorum. Burada herkesin bir işle uğraşmasını tavsiye ederiz" dedi.



Mehmet Demir, Kocasinan, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:56 Gündüz Öğretmenler Günü'nü kutladı, gece kalp krizinden öldü
13:56 Diyarbakır'da belediyelere yapılan görevlendirmeler
13:56 ANALİZ – Mavi Vatan'ı savunmak
13:55 'Tayyip dedemin geleceğini öğrenince sabaha kadar uyumadım'
13:51 Bodrum'da kartpostallık manzara
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
13:04 13 Fransız askeri helikopter kazasında öldü
12:44 Yapımı 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalar yeniden başladı
12:34 Korkunç cinayet: Karısını baltayla öldürüp daha sonra kendini polise ihbar etti
12:30 Zlatan İbrahimovic sosyal medya hesabından İsveç ekibi Hammarby'nin formasını paylaştı
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
10:36 Rusya: Türkiye ile yeni bir S-400 kontratı imzalamak istiyoruz
10:21 Batman'da kaçak elektrik kullanan köylüler, ekipler gelince taşkınlık çıkardı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
21:50 Kırıkkale'de 45 yaşındaki Ebru öğretmen, evinde ölü bulundu
26.11.2019 13:56:54