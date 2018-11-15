Taşınmaz Özelleştirmeleri

Özelleştirme İdaresi
Başkanlığınca (ÖİB), Türkiye Şeker Fabrikaları
AŞ (Türkşeker) adına kayıtlı 8 taşınmazın satışına onay verildi.
ÖİB'nin taşınmaz satışı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türkşeker adına kayıtlı Aksaray
, Edirne
, Erzurum
ve Kırklareli
illerindeki 8 taşınmazın, ayrı ayrı satış yöntemi ve pazarlık usulüyle özelleştirilmesini kapsayan ihale sonucu en yüksek teklifi veren şahıslara satılmasına karar verildi.
Öte yandan, Özelleştirme Yüksek Kurulunca özelleştirme kapsamına alınan Manisa
ili Selendi
ilçesi Fatih Mahallesi
'ndeki toplam 20 bin 818 metrekarelik taşınmazların ve bu taşınmazlar üzerinde bulunan binaların 3 milyon 155 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Hasan Karadaş
'a satılması kararlaştırıldı.
Türkiye Şeker Fabrikaları,Özelleştirme İdaresi
15 Kasım 2018 Perşembe 09:14