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Taşınmaz ticareti yetki belgesi için süre uzatıldı

Taşınmaz ticaretiyle uğraşan tacirler ile esnaf ve sanatkarların faaliyetlerini sürdürebilmeleri için almaları zorunlu tutulan yetki belgesine ilişkin tanınan süre uzatıldı.

11.12.2019 09:28 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:28Taşınmaz ticareti yetki belgesi için süre uzatıldı

Taşınmaz ticaretiyle uğraşan tacirler ile esnaf ve sanatkarların faaliyetlerini sürdürebilmeleri için almaları zorunlu tutulan yetki belgesine ilişkin tanınan süre uzatıldı.

Ticaret Bakanlığı'nın, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve taşınmaz ticareti hakkında yönetmeliğin geçici 1. maddesinde değişiklik öngören yönetmeliğe göre, söz konusu tacir, esnaf ve sanatkarlara yetki belgesi almaları için tanınan ve Ekim ayında sona eren süre 2020 yılının Ağustos ayı sonuna kadar uzatıldı.Yönetmelik değişikliğinde; "5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 'bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını on sekiz ay içinde' ibaresi '31/8/2020 tarihine kadar durumlarını' şeklinde değiştirilmiştir" denildi.



Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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